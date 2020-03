Box Office USA: Najgorszy weekend od 22 lat

Getty Images © Tom Stoddart Archive



Za nami najgorszy weekend w amerykańskich kinach od przełomu października i listopada 1998 roku. Według wstępnych szacunków w kasach pozostawiono zaledwie 55,3 mln dolarów. To oczywiście efekt zamykania kin lub też ograniczania widzów na pojedynczych seansach. Wiele osób postanowiło w ogóle zrezygnować z wyprawy do kin.Wszystkie starsze tytuły w pierwszej dziesiątce straciły co najmniej 60% wpływów., który pozostał numerem jeden, po słabszym od oczekiwań otwarciu przed tygodniem teraz zarobił tylko 10,5 mln dolarów. Oznacza to spadek o kosmiczne 73%. W pierwszej dziesiątce żaden inny film nie ucierpiał równie boleśnie. Jednak poza Top10 znalazło się kilka tytułów z większą stratą.Mimo niesprzyjających warunków w kinach pojawiły się trzy duże nowości. Biorąc wszystko pod uwagę trzeba powiedzieć, że ich wyniki są imponujące.Na drugim miejscu znalazł się, który zarobił 10,5 mln dolarów (z niezrozumiałych powodów większość źródeł ignoruje lub nie uwzględnia w weekendowym wyniku wpływów z pokazów czwartkowych, choć od wielu lat jest to praktyka) i może w ostatecznym rozrachunku wyprzedzić animację Pixara, ponieważ traci do niej zaledwie 30 tys. dolarów. Film sprzedaje się podobnie do(10,8 mln dolarów na otwarcie), widowiska Vin Dieselem z 2015 roku. W normalnych okolicznościach obraz mógłby liczyć na średnie spadki w kolejnych tygodniach, ponieważ wbrew recenzjom opinia widzów nie jest wcale najgorsza. W CinemaScoreotrzymał B.Po czwartkowych i piątkowych pokazach wydawało się, że numerem jeden może być skierowany przede wszystkim do chrześcijańskiej widowni. Teraz okazuje się, że obraz znajdzie się na trzecim miejscu z wynikiem 9,5 mln dolarów (co ciekawe, w przeciwieństwie dotu źródła uwzględniają czwartkowe pokazy przedpremierowe w wyniku weekendowym). I w tym przypadku jest to całkiem solidne otwarcie, choć poprzedni obraz tej samej ekipy -- na otwarcie zarobił 17,1 mln dolarów.Trzecią dużą premierą tygodnia było. Obraz miał początkowo trafić do kin w ubiegłym roku. Po serii tragicznych strzelanin Blumhouse w porozumieniu z Universal Pictures zdecydowało się odwołać. Terazw osiągnięciu dobrych wyników przeszkodził koronawirus. Mimo to obraz na otwarcie zgarnął 5,8 mln dolarów. To wynik lepszy od kilku innych produkcji Blumhouse'a z ostatnich miesięcy, np.(4,2 mln dolarów na otwarcie).Pierwsza dziesiątka wygląda następująco:W najbliższy piątek do kin w limitowanej dystrybucji być może wejdzie kilka filmów (w tym znany polskim widzom). Nie są jednak planowane żadne duże premiery.