Box Office USA: Najmroczniejszy film DC z rekordem października

Getty Images © Mark Wilson



W siedzibie Warner Bros. z całą pewnością piją szampana. Studio ma drugi wielki hit tej jesieni.okazał się pierwszą premierą października w historii, której zarobki po pierwszym weekendzie przekroczyły 90 milionów dolarów. Inspirowany komiksami film dał też Warnerowi całe podium, jeśli chodzi o najlepsze otwarcia jesieni (obok dwóch części).Dokładny wynikoczywiście nie jest znany. Warner Bros., które znane jest z zawyżania szacunków otwarć, tym razem postępuje zachowawczo i podaje 93,5 mln dolarów. Większość uważa jednak, że po pierwszym weekendzie na koncie produkcji będzie około 95 milionów dolarów. Wszystko więc wskazuje na to, że spośród filmów inspirowanych tytułami DC Comicsbędzie mógł się pochwalić siódmym najlepszym otwarciem (miejsce to na razie okupujez wynikiem 93,8 mln dolarów).Warner Bros. z całą pewnością na widowisku Todda Phillipsa (dla któregoto także najlepsze otwarcie w historii) sporo zarobi. Budżet wyniósł bowiem 60-70 milionów dolarów, ale studio wyłożyło zaledwie połowę tej kwoty. 25% kosztów produkcji pokryło Village Roadshow. Tyle samo dało też Bron Studios.Warner Bros. może również odetchnąć z ulgą, jeśli chodzi o reakcję widzów. Większość osób wyszła z filmu zadowolona. W CinemaScore dostał solidną ocenę B+. Jest ona jednak niższa od tej, jaką otrzymało inne poważne komiksowe widowisko,(A-).Nie jest to jedyny powód do zadowolenia w siedzibie Warner Bros. W miniony weekend granicę 200 milionów dolarów przekroczył horror. Jest to siódma premiera tego roku, a pierwsza WB, której udała się ta sztuka.Miniony weekend okazał się też niezwykle udany dla indyjskich produkcji. Aż dwie premiery z tego kraju zdołały trafić do pierwszej dziesiątki.Na dziewiątej pozycji wylądowało bollywoodzkie widowisko, w którym po raz pierwszy na ekranie spotkali się bożyszcze tłumów Hrithik Roshan Tiger Shroff . W weekend obraz zarobił 1,6 mln dolarów, a łącznie na koncie ma 2,1 mln.Oczko niżej znalazło się 3-godzinne historyczne widowisko. W weekend wypadło ono słabiej odzarabiając 0,9 mln dolarów. Po pięciu dniach ma jednak wyższe wpływy - 2,2 mln dolarów.Pierwsza dziesiątka wygląda następująco:W najbliższy piątek do amerykańskich kin trafią trzy duże filmy: animacja, widowisko sforaz komedia z kategorią R