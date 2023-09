Box Office USA: Niezniszczalni nie dali rady. "Zakonnica II" wciąż najlepsza

Filmy 2023 roku z wpływami powyżej 100 mln dolarów



Box office USA 22-24 września



W tych niesprzyjających warunkach najlepiej poradził sobie horror. Warner Bros. twierdzi, że film w czasie trzeciego weekendu zarobił 8,4 mln dolarów. To wystarczyło, by pokonać konkurencję i pozostać numerem jeden. Jest to najgorszy wynik numeru jeden od początku lutego i debiutu(8,3 mln dolarów).ma już na swoim koncie prawie 70 milionów dolarów, co oznacza, że wyprzedziła już dwa filmy z cyklu(łączne wpływy 57,3 mln dolarów) i(65,6 mln dolarów). Z całą pewnością pokona też(74,2 mln dolarów) oraz(84,3 mln).Gdybysprzedali się tak, jak część trzecia, to ten film byłby numerem jeden. Jednak nikogo nie obeszła czwarta część serii. Ten kosztujący 100 milionów dolarów akcyjniak zarobił rekordowo mało, bo 8,3 mln dolarów. Na szczęście dla dystrybutora Lionsgate zakupił prawa do dystrybucji filmu na terenie USA i Wielkiej Brytanii za zaledwie 20 milionów dolarów, więc dużej straty nie poniesie.Drugą nowość w Top 10 jest horror. Film zadebiutował z wynikiem 2,6 mln dolarów. Dla Neon, który jest jego dystrybutorem, jest to wynik bliźniaczy do tego, jaki wcześniej w tym roku uzyskała ocenzurowana wersja(2,5 mln dolarów).Tymczasem po zwiększeniu o 608 liczby kin, w których dystrybuowana jest inspirowana prawdziwymi wydarzeniami komedia, film ten wskoczył do pierwszej dziesiątki zwiększając swoje weekendowe wpływy do 2,5 mln dolarów.W najbliższy piątek na podium powinny zajść spore zmiany. Do kin trafią bowiem trzy duże premiery. Disney zaproponuje widowisko SF od reżyserapod tytułem. Lionsgate pokaże slasher. Paramount ma z kolei animację