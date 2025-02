Box Office USA: Nowy Kapitan Ameryka pozostał numerem 1

Filmy 2025 roku z wpływami powyżej 100 mln dolarów



# Tytuł zarobił w sumie

otwarcie liczba kin

premiera VOD

budżet

Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat $141,2 $88,8 4,105 14.02 - $380

Box office USA: 21-23 lutego 2025



Jednak konkurencja nie była w stanie zawalczyć o pozycję lidera. Dlatego też – pomimo 68-procentowego spadku –pozostał numerem jeden amerykańskiego box office'u. Aktualne szacunki mówią o 28,2 mln dolarów.Łącznie, po 10 dniach wyświetlania, film ma więc na swoim koncie 141,2 mln dolarów., który po 10 dniach miał "zaledwie" 117 milionów dolarów.Tymczasem Neon i Oz Perkins kontynuują udaną współpracę. Wprowadzona właśnie do kinna dzień dobry zgarnęła 14,2 mln dolarów. Dla dystrybutora jest to drugiej najlepsze otwarcie w historii. Lepiej debiutował tylko ubiegłoroczny, który na otwarcie zarobił 22,4 mln dolarów. Tamten film także wyreżyserował Perkins Druga z nowości należy do Lionsgate'u i przypomina najgorsze momenty z ubiegłego roku, kiedy to studio zaliczyło serię spektakularnych klap. Tym razem, choć nie jest to zaskoczeniem, nie udało się dystrybutorowi przyciągnąć chrześcijańskiej widowni. Na produkcję Kingdom Storyposzło niewiele osób i w efekcie film zadebiutował na miejscu siódmym z kwotą 2,5 mln dolarów.W najbliższy piątek w kinach będzie spokojnie. Na jedyną dużą premierę zapowiada się dramat o nurkach