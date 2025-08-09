Eddie Murphy stracił Oscara przez tę rolę? Jego śmieszy

Czy rola – a raczej: role – w komedii "Norbit" kosztowały Eddiego Murphy'ego Oscara za występ w "Dreamgirls"? Aktor był wówczas nominowany do Nagrody Akademii za film Billa Condona, ale otrzymał jedynie Złote Maliny za "Norbita". Murphy uważa jednak, że reakcja na film była przesadzona.
Eddie Murphy wspomina krytykę "Norbita" Uwielbiam "Norbita". Film wyszedł tuż po tym, jak otrzymałem nominację do Oscara. Pojawiły się artykuły o treści "Jak może dostać Oscara? Co on zrobił?"
, wspomina Eddie Murphy
w wywiadzie dla "Complex". Ale to dwa różne filmy. Napisałem "Norbita" razem z moim bratem, Charlie'em, i uważamy, że jest zabawny
, dodał gwiazdor. Film wyszedł, a ja dostałem Złote Maliny dla najgorszej aktorki, najgorszego aktora i najgorszego aktora dekady. Mówię na to: "Dajcie spokój, to nie jest aż tak złe!". Ja do dziś lubię "Norbita". Są tam rzeczy, które mnie bawią. "Norbit"
opowiadał o wychowanym w sierocińcu mężczyźnie, który bierze ślub z niejaką Rasputią, jednak nie potrafi zapomnieć o swojej pierwszej miłości. Murphy
wcielił się zarówno w tytułowego bohatera, Rasputię, jak i dyrektora sierocińca, pana Wonga. Na ekranie partnerowała mu Thandiwe Newton
.
Pomimo, że "Norbit
" może "pochwalić się" oceną 9% na portalu Rotten Tomatoes, okazał się hitem i zarobił 159 milionów dolarów. Co więcej – w uznaniu ekranowej transformacji Murphy'ego
w Rasputię i pana Wonga – film zdobył nominację do Oscara w kategorii "Najlepsza charakteryzacja".
