Box Office USA: Rekordowa misja Toma Cruise'a

Czyżby Paramount Pictures wracało do gry? Studio, które przez ostatnich kilka lat notowało praktycznie same finansowe porażki, w tym roku po raz trzeci zaskakuje.zanotowało najlepsze otwarcie dla całej serii zarabiając (według szacunków studia) 61,5 mln dolarów. Jest to pierwszy od czterech lat film Paramountu, który po weekendzie otwarcia ma na koncie co najmniej 60 milionów dolarów (- 65,6 mln dolarów).W tym roku Paramount ma już na koncie jeden wielki hit (- 187,8 mln dolarów) i jeden solidny wynik (- 68,3 mln dolarów). Wydaje się prawie pewne, żew samych Stanach zarobi co najmniej 200 milionów dolarów. Będzie to pierwszy film Paramountu od czasu, któremu uda się ta sztuka.Wynikoznacza najlepsze otwarcie w karierze reżysera Christophera McQuarriego i drugie najlepsze w karierze Toma Cruise'a (trzecie, jeśli liczy się jego epizod w).Ale nie wszystko jest tak wspaniałe, jak się wydaje. Jeśli uwzględnimy inflację, to okaże się, żema drugie najgorsze otwarcie całego cyklu. Słabiej wypadł tylkow 2011 roku.Jeszcze przed weekendem, we wtorek, czternastą tegoroczną premierą, której wpływy w amerykańskich kinach przekroczyły 100 milionów dolarów, została animacja Sony. Obraz idzie na rekord cyklu mając po 17 dniach o 2,3 mln dolarów więcej od(ale po uwzględnieniu inflacji ma wynik o 5% gorszy).Podczas trzeciego weekendusprzedał się lepiej od premiery Warner Bros., która według szacunków studia zarobiła 10,5 mln dolarów. Jest to piąta animacja zrealizowana przez Warner Animation Group i zdecydowanie najgorsza. Dotychczas najsłabiej prezentowało się, którego otwarcie było prawie dwukrotnie wyższe. Warner Bros. jednak za bardzo nie będzie się smucić wynikami animacji. Film był tani w produkcji (10 milionów dolarów), a większość pieniędzy zgarnie z innych obszarów dystrybucji.Pojawienie sięmocno uderzyło w premierę ubiegłego tygodnia,. Wszystko wskazuje na to, że może nie udać się Denzelowi Washingtonowi zaliczyć kolejnej "setki". Co prawda po dziesięciu dniach ma na koncie 64,2 mln dolarów, czyli dokładnie tyle samo, ile miałocztery lata temu (które ostatecznie zgarnęło 101,5 mln dolarów). Problem jednak w tym, że jeszcze w czwartek dwójka miała wynik o prawie pięć milionów dolarów lepszy.Pierwsza dziesiątka wygląda następująco:W pierwszy weekend sierpnia do kin trafią aż cztery nowości:oraz dokument