Box Office USA: Słuchanie fanów opłaciło się Paramountowi

Getty Images © Mark Wilson



Amerykanie mają długi weekend (związany z urodzinami Jerzego Waszyngtona świętowanymi w poniedziałek) i tym razem postanowili spędzić go w kinach. Cztery nowe tytuły trafiły do pierwszej dziesiątki, a większość starszych pozycji zanotowała niewielkie spadki lub nawet wzrost wpływów. Jedynym wyjątkiem jest ubiegłotygodniowa premiera, które straciły 48%.Świąteczny weekend dla nikogo nie był tak udany, jak dla szefów studia Paramount Pictures.sprzedaje się lepiej niż się tego spodziewano. Obecnie szacuje się, że zarobi w trzy dni 57 milionów dolarów. Będzie to nowy rekord otwarcia dla filmu na podstawie gry wideo. Dotychczasowym liderem w tym zestawieniu był(54,3 mln dolarów). Po poniedziałku ma szansę znaleźć się na ósmym miejscu wśród najbardziej kasowych adaptacji gier wideo z wynikiem w okolicach 68 mln dolarów.Dla Paramount Pictures sukces filmu nie mógł nastąpić w lepszym momencie. Studio od wielu miesięcy borykało się z poważnymi problemami wizerunkowymi. Kolejne tytuły typowane na kasowe przeboje ponosiły w kinach dotkliwe porażki. Dość powiedzieć, żemoże pochwalić się najlepszym otwarciem filmu Paramountu od lipca 2018 roku i(61,2 mln dolarów).A mogła być kolejna klapa. Po pierwszym zwiastunie internet aż się zagotował od wściekłych fanów, którym nie podobał się wygląd tytułowego bohatera. Paramount postanowiło posłuchać głosów krytyki i zleciło zmianę. Nowa wersja została z radością przyjęta przez widzów. Nie tylko wydali na film masę pieniędzy, ale też są zachwyceni tym, co zobaczyli. Ocena w CinemaScore to wysokie A-.może więc mocno namieszać w tegorocznym box offisie.Walka o tytuł drugiej najlepszej premiery tygodnia na razie pozostaje nierozstrzygnięta.dzieli obecnie 130 tysięcy dolarów. Każdy z nich ma więc po ostatecznym podliczeniu wpływów zająć trzecie miejsce.Na razie większe szanse ma na to, której prognozowane otwarcie wynosi 12,4 mln dolarów. Tym samym film wypadł lepiej niż ubiegłoroczna premiera Blumhouse'a, która zarobiła w weekend przed Dniem Prezydenta 9,5 mln dolarów. Film, jak to zwykle w przypadku tego studia, nie był drogi (7 mln dolarów), ale zbyt wiele zysku nie przyniesie. Widzowie wystawili w CinemaScore ocenę C-, co raczej nie daje szans na "długie nogi".Z kolej romanszarobił 12,3 mln dolarów. Jest to druga premiera studia Universal Pictures w tym roku i niewiele ustępuje, który wystartował z wynikiem 21,8 mln dolarów.Czwarta z premier zajęła dopiero 10. miejsce. Chodzi o, czyli amerykańską wersję znanego na całym świecie. Wynik otwarcia to marne 4,7 mln dolarów. Na domiar złego w CinemaScore otrzymał równie koszmarną notę D. W ten sposób Disney dostał kolejny ważny atut, by ograniczyć produkcję w studiu Searchlight Pictures (byłego Fox Searchlight).W pierwszej dziesiątce mamy jeszcze jedną nowość, choć film ten miał swoją premierę 11 października. Chodzi oczywiście o, który do tej pory najwyżej w amerykańskim box offisie był na miejscu 11. Oscarowy sukces tym razem przełożył się na finansowe zyski. Neon dodał ponad 900 kin, a wpływy powiększyły się o ponad 230% w porównaniu z ubiegłym weekendem.zarobił 5,5 mln dolarów, co jest nowym rekordem filmu. Do tej pory najlepsze wyniki osiągał na początku listopada, kiedy to dwukrotnie weekendowe wpływy przekroczyły 2,5 mln dolarów.nie jest jedynym filmem w pierwszej dziesiątce, którego wpływy wzrosły. Drugim jest, ale w jego przypadku wzrost jest minimalny i wyniósł niecałe 3%. To jednak wystarczyło, by widowisko przekroczyło granicę 300 milionów dolarów (jako 10. premiera 2019 roku).Pierwsza dziesiątka wygląda następująco:W najbliższy piątek do kin wejdą dwie duże premiery: dramat przygodowyoraz horror