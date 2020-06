Box Office USA: Szokujące zestawienie weekendowe

Mamy kolejny znak powrotu do normalności. Po raz pierwszy od trzech miesięcy opublikowana została lista Top 10 weekendowego box office'u. Ci, którzy pamiętają wyniki osiągane przez filmy na początku tego roku, przeżyją szok widząc, ile teraz wynoszą wpływy.Przypomnijmy, w połowie marca pandemia COVID-19 przybrała w Stanach Zjednoczonych tak bardzo na sile, że praktycznie wszystkie kina zostały zamknięte. To zaś spowodowało, że portale zajmujące się śledzeniem box office'u zaprzestały publikowania danych.Zdarzały się co prawda studia, które w dalszym ciągu podawał wyniki swoich filmów z tych nielicznych kin, które pozostały otwarte. Były to jedna wyjątki. Dopiero teraz portal Deadline dotarł do danych większości dystrybutorów, dzięki czemu był w stanie opublikować pełną listę Top 10.W miniony weekend w USA otwartych było 600 z ponad 5 tysięcy kin. Z tego 45% stanowiły kina samochodowe. Liczba ta ma rosnąć z każdym kolejnym tygodniem.Numerem jeden okazała się animacja " Trolle 2 ". Deadline twierdzi, że film okupuje pierwszą lokatę od premiery na początku kwietnia. W miniony weekend animacja zarobiła 337,8 tys. dolarów. To spadek o 44% w porównaniu z poprzednim weekendem, kiedy to Amerykanie świętowali Memorial Day. Trolle 2 " wyświetlane są obecnie w 176 kinach i od premiery zarobiły 2,6 mln dolarów. Należy pamiętać, że Universal udostępnił film również na płatnych serwisach VOD. Wpływy z tego rodzaju dystrybucji już na koniec kwietnia wynosiły 100 mln dolarów.Z danych portalu Deadline wynika, że filmy Universal Pictures były najchętniej wybierane przez kinomanów w czasie pandemii. W miniony weekend numerem dwa był " Niewidzialny człowiek " (320,8 tys. dolarów), a trzy – " Polowanie " (217,5 tys. dolarów).Jedyną nowością na liście jest " Na topie ". Film trafił do 50 kin, w których zarobił niecałe 90 tys. dolarów. Również ten tytuł jest już dostępny na płatnych serwisach VOD.Pierwsza dziesiątka wygląda następująco: