Box Office USA: Taylor Swift kontra "Joker". Trwa desperacki pojedynek

Filmy 2023 roku z wpływami powyżej 100 mln dolarów



Box office USA 13-15 października



Deadline, powołując się AMC, nie podaje na razie konkretnego wyniku. Twierdzi jedynie, żepowinna zarobić na otwarcie. 97 milionów podaje na razie portal The Numbers. Ten wynik wystarczyłby do pobicia rekordu październikowego otwarcia, który od czterech lat należy doDeadline jednak podaje również, że według innych wytwórninie będzie miał tak dobrych "nóg" w niedzielę, jak chce wierzyć AMC i w rzeczywistości wynik otwarcia będzie bliższy. A to oczywiście oznaczać będzie utrzymanie się rekordu "Jokera".Swiftmania jest więc mniejsza od tej, jakiej się wszyscy spodziewali po szalonej przedsprzedaży. Jednak w kategorii film koncertowynie ma sobie równych.w tym gatunku. Dotychczasowym rekordzistą był, który 12 lat temu zarobił w kinachCo ciekawe,nie spowodowało dramatycznego odpływu widzów z innych seansów.straciły mniej niż 30%. Największy spadek zaliczył, ale i w tym przypadku 58% należy uznać za wynik zaskakująco dobry.Z innych ciekawostek warto zwrócić uwagę na horror. W nadchodzącym tygodniu pokona(84,3 mln dolarów) iWydaje się też już pewne, żei nie zarobił w amerykańskich kinach 100 milionów dolarów. W ten weekend udało mu się doczłapać do 90 milionów dolarów.W najbliższy piątek Paramount wprowadzi do kin film Apple'a. Z kolei A24 rozszerzy dystrybucję komedii