Box Office USA: To była masakra. Art pokonał Jokera

Box office USA 11-13 października



sprzedaje się lepiej od prognoz. Aktualne szacunki dają mu aż 18,3 mln dolarów! To więcej od tego, ile w sumie zarobiła druga część (niecałe 11 mln dolarów). Widzowie naprawdę pokochali sadystycznego klauna. Art dał filmowi w CinemaScore ocenę B, co w przypadku niskobudżetowych horrorów jest wyjątkowo rzadkim wydarzeniem.poleciał w dół na łeb na szyję. Jeśli nic się nie zmieni w czasie niedzielnych wieczornych seansów, to filmwpływów z otwarcia. A to oznacza, żeW pierwszej dziesiątce udało się pozostać jeszcze tylko trzem starszym tytułom.oraztrzymają się rewelacyjnie. Wszystkie straciły w mijającym tygodniu w okolicach 30%.Resztę filmów w pierwszej dziesiątce stanowią nowości. Ale żadna z nich nie okazała się hitem.Biografia Pharrella Williamsa opowiedziana za pomocą klocków LEGOmoże pochwalić się wysoką oceną wśród widzów. Problem w tym, że było ich w kinach niewielu. Na otwarcie film zarobił tylko 3,8 mln dolarów., który gromadził tłumy w limitowanej dystrybucji, w szerokiej dystrybucji przechodzi bez echa. Zarobił tylko 3,4 mln dolarów.Fani anime także nie dopisali.na dzień dobry zgarnęło tylko 3 miliony dolarów. To wynik tylko niewiele lepszy od tego, jaki zaliczyło kolejne wznowienie– 2,3 mln dolarów.Ostatnią nowością w pierwszej dziesiątce okazał się, czyli nieautoryzowana biografia Donalda Trumpa. Film w ciągu pierwszego weekendu zarobił tylko 1,6 mln dolarów.Spośród dużych nowości w Top10 zabrakło miejsca dla skierowanej do chrześcijańskiej widowni produkcji. Prawdziwa historia trenera zwolnionego za to, że przed każdym meczem klękał składając hołd Bogu, zarobiła mikre 1,1 mln dolarów.Za to w limitowanej dystrybucji pojawił się nowy hit. To. Film uzyskał czwartą najlepszą średnią na kino w tym roku – 45,2 tys. dolarów.Tylko dwie duże premiery są planowane na najbliższy piątek: horrororaz komediodramat z Michaelem Keatonem