Boy George kolejną gwiazdą muzyki z kinową biografią

Getty Images © Luciano Viti



W Hollywood trwa w najlepsze moda na biografie ikon muzyki lat 80. Poczas na film, którego bohaterem będzie Boy George . Za kamerą stanie specjalista od biografii, Sacha Gervasi ). Będzie on również autorem scenariusza.Boy George to ikona brytyjskiej muzyki popularnej. W latach 80. jako wokalista zespołu Culture Club wylansował takie przeboje jak "Do You Really Want to Hurt Me" (1982) i "Karma Chameleon" (1983). Był zdeklarowanym homoseksualistą szokującym publikę niekonwencjonalnym wyglądem i stylem bycia. Przez lata był też uzależniony od heroiny. Jego sytuacja była tak dramatyczna, że w 1986 roku jego brat w akcie desperacji wystąpił w telewizji publicznej, by publicznie porozmawiać o nałogu, czemu muzyk zaprzeczył. Jednak w tym samym roku członek zespołu Culture Club, Michael Rudetsky, zmarł w mieszkaniu Boya George'a po tym, jak przedawkował heroinę.Piosenkarz doczekał się już jednej, telewizyjnej, biografii. Wzagrał go Douglas Booth . Boy George jest też autorem dwóch autobiografii. Pierwsza została wydana w 1995 roku, druga 13 lat później.Film Gervasiego skupi się na początkach kariery piosenkarza i okresie świetności zespołu Culture Club. Powstanie dla studia MGM, które ma już w planach jedną muzyczną biografię. To, którego bohaterką będzie Aretha Franklin.