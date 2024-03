CANNES 2024: "Furiosa: Saga Mad Max" w programie festiwalu

"Furiosa" zadebiutuje w Cannes

Przedstawiciele Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Cannes potwierdzili, że film znalazł się w programie imprezy. Zobaczymy go poza konkursem - nie ma więc szans, by Furiosa wyjechała z Cannes ze Złotą Palmą.To na razie pierwszy tytuł tegorocznej edycji festiwalu, jaki poznaliśmy.Festiwal odbędzie się w dniach. Przewodniczącą jury Konkursu Głównego będzie w tym roku Greta Gerwig Mad Max: Furiosa " to spin-off głośnego filmu " Mad Max: Na drodze gniewu ". Jego akcja rozgrywa się przed wydarzeniami przedstawionymi w widowisku z 2015 roku. Produkcja przybliża historię Furiosy – zaufanej Wiecznego Joego, która zwraca się przeciwko niemu.– brzmi krótki opis zawarty w zwiastunie. George Miller niechętnie zdradza szczegóły fabuły, ujawnił jednak, że akcja będzie się toczyć na przestrzeni wielu lat.– powiedział reżyser.