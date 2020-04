Cannes 2020 nie odbędzie się w swojej oryginalnej formie

Getty Images © Gareth Cattermole



Organizatorzy Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Cannes znów próbują czarować rzeczywistość i uparcie odmawiają odwołania tegorocznej edycji. Na razie, po decyzji władz francuskich uniemożliwiających organizację festiwalu na przełomie czerwca i lipca, w oficjalnym komunikacie przyznano jedynie, że nie odbędzie się on w swojej oryginalnej formie.Mamy więc do czynienia dokładnie z tym samym sposobem reagowania, co w lutym. Wtedy to organizatorzy z uporem maniaka przez wiele tygodni odmawiali podjęcia decyzji o przesunięciu terminu 73. edycji festiwalu w związku z pandemią COVID-19. Twierdzili, że nie ma ku temu powodu, że spokojnie można poczekać do połowy kwietnia z tak radykalnymi krokami. Rzeczywistość ich jednak przerosła i ostatecznie w połowie marca podjęta została decyzja o przełożeniu imprezy.Teraz organizatorzy twierdzą, że wciąż w jakiejś formie chcą zrealizować w tym roku festiwal. Nie podali jednak, co to konkretnie oznacza ani nie wskazali żadnego terminu. Na razie zapewniają, że prowadzą intensywne rozmowy z rządem, władzami Cannes oraz przedstawicielami branży filmowej.