Cate Blanchett o "trigger warnings" przed filmami: To brak szacunku

Ostrzegać widzów czy nie?

Cate Blanchett w filmie "Tar"

"Tár" w podcaście Mam parę uwag

Oceniamy "Tar" w MOVIE SIĘ

Temat tak zwanych "trigger warnings", czyli ostrzeżeń przed możliwością pojawienia się wyzwalaczy powodujących dyskomfort, wypłynął ostatnio w związku z filmem Mela Brooksa . Nawet jeśli nie widzieliście filmu, nietrudno się domyślić, że komedia z 1974 roku z Gene'em Wilderem Cleavonem Little zawiera masę scen, które z perspektywy dzisiejszych czasów mogą się wydawać niestosowne. Czy to oznacza, że widzowie powinni zostać ostrzeżeni?Poruszając te kwestie, Cate Blanchett podała przykład, w którym ostatnio zagrała, a który z całą pewnością wywoływał masę niekomfortowych uczuć.Jej zdaniem taki film jak "Tar", który "wciska guzik", jest potrzebny i że "nikt nie chce filmów, o których można po prostu powiedzieć: Dobra robota. To ekscytujące, kiedy ludzie mogą o filmie dyskutować" – powiedziała.podsumowała.Dodała także to, co kluczowe w doświadczaniu filmów:A Wy co myślicie o umieszczeniu ostrzeżeń przed na przykład takimi filmami, jak " Dumbo " czy stare "Bondy" np. z Seanem Connerym Zachęcamy do wysłuchania odcinka podcastu Mam parę uwag, w którym Julia Taczanowska i Jakub Popielecki rozmawiaj o filmie " Tár ". Tytułowa rola przyniosła Cate Blanchett Złoty Glob i nominację do Oscara.