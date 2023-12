Czy Jessica Chastain to filmowa Evelyn Hugo?

To już pewne: "Siedmiu mężów Evelyn Hugo" bez Jessiki Chastain

O czym opowiada książka "Siedmiu mężów Evelyn Hugo"?

Zobacz zwiastun filmu "Pamięć"

W rozmowie z E! News Jessica Chastain określiła szanse na to, że wcieli się w Evelyn Hugo jako "zerowe". Miała jednak kilka ciepłych słów dla fanów powieści autorstwa Taylor Jenkins Reid – powiedziała.Na początku roku Chastain odniosła się do oczekiwań fanów w prowadzonym przez Andy'ego Cohena talk show "Watch What Happens Live".– powiedziała wówczas. Wiosną aktorka zwróciła na siebie uwagę, gdy odmówiła złożenia autografu na egzemplarzu książki. Swoją decyzję wytłumaczyła wówczas w mediach społecznościowych:Książka "Siedmiu mężów Evelyn Hugo" została wydana w Polsce nakładem wydawnictwa Czarna Strona. W oficjalnym opisie czytamy:Aktualnie filmografię Jessiki Chastain zamyka dramat Michela Franco Pamięć ". Aktorka partnerowała w nim Peterowi Sarsgaardowi . Zobaczcie zwiastun: