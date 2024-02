Al Pacino i Jessica Chastain w nowej adaptacji "Króla Leara"!

"Król Lear" odczytany na nowo

Choć film ma inny tytuł, to jest to w rzeczywistości Al Pacino , który marzy o tym projekcie od dekady, wcieli się oczywiście w króla Leara. Jessica Chastain zagra najstarszą córkę Goneril., który ma na swoim koncie zarówno " Candymana " jak i " Annę Kareninę ". Jest również autorem scenariusza.starzejący się Król postanawia podzielić kraj pomiędzy trzy córki, by w ten sposób uniknąć konfliktów. Odrzuca najmłodszą z córek wierząc swoim pozostałym dzieciom. Te jednak zdradzają go, pogrążając go w grozie czystego szaleństwa. Chastain mieli okazję już ze sobą współpracować. Było to przy okazji wyreżyserowanego przez Pacino filmu