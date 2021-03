Chcesz nakręcić swój film? Trwa konkurs Papaya Young Directors

Wielkimi krokami zbliża się zamknięcie zgłoszeń do 8. edycji konkursu Papaya Young Directors. Do 14 marca macie szansę przesłać swój pomysł na film reklamowy, teledysk, bądź promujące kobiecą fundację.

Czym jest konkurs Papaya Young Directors?

Ta edycja jest przełomowa – w tym roku młodzi twórcy zrealizują filmy dla rekordowej ilości marek, a także będą mogli także zabrać głos w ważnej sprawie społecznej w ramach subkategorii Womens Stories. Oprócz tego, organizatorzy podkreślają, że dotychczasowe zgłoszenia mężczyzn i kobiet utrzymują się na takim samym poziomie. Porównując do zeszłorocznych wyników, z sukcesem udało się osiągnąć parytet. Zespół Papaya Young Directors dokłada też wszelkich starań, aby tegoroczna edycja odbyła się z wykorzystaniem wszelkich standardów bezpieczeństwa, a młodzi twórcy pogłębiali swoją wiedzę nt. organizowania produkcji filmowej z wykorzystaniem ekologicznych rozwiązań.8. edycję konkursu wspiera: Audioteka, BMW Polska, DPD, Durex, Facebook, IKEA, Kayax, Link4, McDonald's, Multikino, Samsung Electronics Polska oraz Tyskie.Kategorii Music Stories już po raz drugi patronuje wytwórnia Kayax. Tym razem uczestnicy będą mogli zrobić teledysk dla Kayah, Krzysztofa Zalewskiego, Julii Wieniawy, Barbary Wrońskiej, zespołu Bloo Crane oraz duetu: Karaś/Rogucki.W ramach debiutującej w tym roku subkategorii Women's Stories młodzi twórcy realizują filmy dla trzech fundacji: Camera Femina, Kosmos dla Dziewczynek oraz Kuchinate – African Refugee Women's Collective.To międzynarodowa inicjatywa, która pozwala młodym twórcom na bezpośrednie wejście do branży filmowo-reklamowej. Konkurs adresowany jest do studentów i absolwentów szkół filmowych, artystycznych, humanistycznych, filmowców amatorów, jak również osób bez dyplomu w przedziale wiekowym 20-35 lat (liczone rocznikowo).Więcej informacji znajdziecie na: www.papayayoungdirectors.com