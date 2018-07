Chińska czarna komedia miażdży Ant-Mana i Osę

To się nazywa debiut reżyserski. Muye Wen po raz pierwszy stanął za kamerą pełnometrażowego filmu i od razu nakręcił jeden z największych chińskich przebojów tego roku.(Dying to Survive) absolutnie zdominował nasze zestawienie zarabiając w weekendTa czarna komedia inspirowana prawdziwą historią chorującego na białaczkę kupca, który sprowadzał dla siebie i jemu podobnych chorych tańsze, nielegalne leki z Indii, trafiła do kin już w środę. W związku z tym na koncie ma już 200,3 mln dolarów. Jest to w tym momencie czwarty największy kasowych lokalny przebój w Chinach w tym roku.znakomicie wykorzystało fakt, że w Chinach właśnie rozpoczęła się letnia blokada, czyli okres, w którym do kin wchodzić będą tylko rodzime produkcje.Na dalekiej drugiej pozycji znalazł się. Weekendowe wpływy widowiska wyniosły ok.. Ponieważ jednak w wielu krajach wystartował już wcześniej, to po pierwszym tygodniu na koncie ma 85 milionów dolarów.Oznacza to, że w przeciwieństwie do rynku amerykańskiego poza granicami USAsprzedaje się lepiej od kilku pierwszych sequeli marvelowych produkcji (o 28% lepiej odi o 24% lepiej od). Trzeba też pamiętać, że na razie widowisko pokazywane jest w niewielu naprawdę liczących się krajach. Jednym z tych wyjątków jest Korea Południowa, gdzie wraz z pokazami przedpremierowymiuzbierał 20,9 mln dolarów, co jest drugim najlepszym otwarciem w tym kraju w tym roku (po). W Meksyku zarobił 6,7 mln dolarów, a w Indonezji 5,6 mln.Miejsce trzecie w naszym zestawieniu przypadło produkcji Pixara. W ten weekend obraz zarobił. Jedynym dużym krajem, w którym animacja zadebiutowała w tym tygodniu, była Francja. Wynik wraz z pokazami przedpremierowymi wyniósł 10,6 mln dolarów, co jest drugim najlepszym otwarciem Pixara w tym kraju.znalazło się na miejscu czwartym z kwotą. Dzięki temu film stał się drugą premierą tego roku, której wpływy z zagranicznych rynków przekroczyły 700 milionów dolarów (obecnie 725,3 mln). Jeszcze przed weekendem widowisko stało się trzecią premierą roku, która w skali całego globu zgarnęła miliard dolarów.Wciąż dobrze radzi sobie bollywoodzki przebój. Niepełne dane portalu comScore sugerują, że podczas drugiego weekendu obraz zarobił. W naszym zestawieniu wystarczyło to do zajęcia piątej pozycji.Ostatnim filmem, który w weekend zdołał zarobić co najmniej 10 milionów dolarów poza granicami USA, jest chińska animacja(New Happy Dad and Son 3:Adventure in Russia). Po trzech dniach na koncie produkcji jest