Chiny wciąż rządzą światowym box office'em. "Alita" numerem jeden

Światowym box-office'em wciąż rządzą Azjaci. Numer jeden swoją pozycję uzyskał dzięki premierze w Chinach. Numerem dwa jest widowisko z Chin, a na piątym miejscy wylądowała bollywoodzka komedia.Liderem naszego zestawienia została. Weekendowe wpływy wyniosły. Jednak 2/3 tej sumy pochodzi z jednego kraju - Chin (63,7 mln dolarów, 64,7 mln łącznie). Solidny debiut, również na pierwszym miejscu, widowisko zanotowało w Japonii (3,2 mln dolarów). W sumie obraz był numerem jeden w 18 krajach (na 82, w których jest pokazywany). Najlepsze wyniki osiągał jednak z rynków, na których był numerem dwa: Francji (3,8 mln dolarów), Rosji (2,3 mln), Niemiec (1,8 mln) i Meksyku (1,3 mln). Zagraniczne wpływy przekroczyły w weekend 200 milionów dolarów, co czyni zpiątą najbardziej kasową premierę tego roku (a drugą jeśli chodzi o produkcje zachodnie).Również do Chin należy pozycja numer dwa w naszym zestawieniu. Jednak(The Wandering Earth) mocno zwolnił tempo i zarobił w weekend już tylko, z czego z lokalnego rynku pochodzi 34,7 mln. Jest to drugi największy kasowy przebój wszech czasów w Chinach (649,5 mln dolarów). Globalnie zbliża się zaś do granicy 700 milionów dolarów (obecnie 684,3 mln).W końcu do pierwszej trójki awansowała animacja. Weekendowe wpływy szacujemy naByły więc wyższe o 45% w porównaniu do wyniku przed tygodniem. Duża w tym zasługa Rosji, gdzie po czterech dniach na koncie filmu jest 11,2 mln dolarów. Mocny start animacja zanotowała też w Hiszpanii (2,8 mln dolarów) i na Filipinach (1,7 mln). W Wielkiej Brytanii wpływy wzrosły o 5% do 2,2 mln dolarów. Z kolei we Francji spadły zaledwie o 27% do 2,8 mln dolarów. Zagraniczne wpływy filmu wynoszą obecnie 216,9 mln dolarów. Jest to czwarty najlepszy wynik premiery 2019 roku (i najlepsze spośród zachodnich produkcji).Z szóstej pozycji na czwartą awansowała animacja Warner Bros.. Weekendowe wpływy szacujemy na. Obraz wciąż najlepiej sprzedaje się w Wielkiej Brytanii. Wpływy wzrosły tam o 3% do 3,3 mln dolarów. Z kolei we Francji po pierwszych pięciu dniach wyświetlania ma 1,2 mln dolarów, a we Włoszech po czterech 963 tys.Pierwszą piątkę kompletuje nowość z Indii, bollywoodzka komedia. Weekendowe wpływy szacujemy na. Z tego z Indii pochodzi 8,7 mln według lokalnych źródeł. Media zachodnie mówią o lepszym wyniku - 9,6 mln dolarów.