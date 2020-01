Chiny zamykają kina. Światowy box office straci miliard dolarów

Getty Images © Tom Stoddart Archive



Chiński przemysł filmowych przygotowywał się do wielkiego wydarzenia, jakim są celebracje nowego roku. Przed rokiem w ciągu jednego tygodnia Chińczycy zostawili w kinach ponad 830 milionów dolarów, a w ciągu całego miesiąca 1,6 mld dolarów. Teraz tak nie będzie. Decyzją władz chińskich ponad 70 tysięcy kin zostało zamkniętych i nie wiadomo, kiedy wznowią funkcjonowanie.Powodem odwołania filmowego nowego roku jest wirus wywołujący śmiertelną odmianę zapalenia płuc. Bardzo łatwo się on rozprzestrzenia i już wkrótce może stać się zagrożeniem nie tylko na terenie Chin, ale całego świata.Decyzja o zamknięciu kin nastąpiła po tym, jak większość dystrybutorów odwołała zapowiedziane na noworoczny okres premiery. Wśród potencjalnych hitów była trzecia część cyklu(część druga przed dwoma laty zarobiła ponad 540 milionów dolarów) oraz nowa produkcja studia, w którym powstała animacja(ponad 700 mln dolarów zarobionych w ubiegłym roku).Całkowity paraliż przemysłu kinowego w Chinach będzie miał dalekosiężne konsekwencje. Portal Deadline szacuje, że globalny box office straci co najmniej miliard dolarów. Dodając do tego skromniejszy line-up Disneya rok 2020 może nie zbliżyć się do rekordu ustanowionego w minionym roku. Wydaje się również, że nie spełnią się prognozy, zgodnie z którymi rynek chiński miał w tym roku osiągnąć wyższe wpływy od rynku amerykańskiego, który przez wiele dekad był box office'owym liderem.