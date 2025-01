Chris Brown żąda 500 milionów dolarów od Warner Bros. Discovery

Czy "Chris Brown: A History of Violence" oczernia artystę?

Zwiastun filmu "Chris Brown: A History of Violence"

Pozew dotyczy dokumentuwyemitowanego w ubiegłym roku na antenie stacji ID.Dokument opowiada o przemocy fizycznej i seksualnej, jakiej dopuszczał się na przestrzeni lat artysta. Jednak osią narracyjną jest historia Jane Doe i jej pozwu z 2022 roku. Pozew ten został oddalony.Prawnicy Chrisa Browna wykorzystują ten fakt, by oskarżyć Warner Bros. Discovery o świadome rozpowszechnianie kłamliwych informacji na temat piosenkarza w celu osiągnięcia finansowych zysków. Dlatego też- czytamy w komunikacie prawników piosenkarza.Prawnicy Browna przemilczają w swoim oświadczeniu fakt, że choć nigdy nie został on skazany za przestępstwo na tle seksualnym, to ma na swoim koncie pozew z 2018 roku o napaść seksualną. Ta sprawa zakończyła się pozasądową ugodą i wypłatą przez Browna odszkodowania.