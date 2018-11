Chris Pratt zostanie Świętym?

Getty Images © Emma McIntyre



Dwa lata temu informowaliśmy o tym, że Paramount Pictures szykuje film, czyli nową kinową wersję cyklu "Święty". Potem jednak o projekcie było cicho, więc mogliście pomyśleć, że trafił do kosza. Nic bardziej błędnego. Producent Lorenzo di Bonaventura (seria) utrzymał rzecz przy życiu. Co więcej, ma już kandydata do zagrania tytułowej roli. To gwiazdaPostać Świętego wymyślił w latach 20. pisarz Leslie Charteris. W latach 60. jego książki stały się podstawą słynnego Rogerem Moore'em . W 1997 roku powstał też Valem Kilmerem w roli głównej. Nie był on jednak sukcesem komercyjnym i artystycznym.Tytułowy bohater to Simon Templar - złodziej zajmujący się okradaniem bogatych kryminalistów. Łączy w ten sposób przyjemne z pożytecznym - zarabia duże pieniądze i pomaga wsadzać za kratki groźnych przestępców. Tego aspektu działalności Świętego najwyraźniej nie docenia inspektor Claude Eustace Teal. Nie ustaje on bowiem w próbach schwytania Templara. Urok, inteligencja i charyzma bohatera pozwalają jednak mu być zawsze o krok przed policją.Rozmowy z Prattem są póki co na bardzo wstępnym etapie.