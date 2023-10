Co robisz, gdy spoliczkował cię Will Smith? Reżyserujesz biografię MLK

Martin Luther King Jr. - ostateczna biografia

Chris Rock reżyseruje

Projekt nie ma na razie tytułu. Obraz powstanie dla wytwórni Universal Pictures, która na jego potrzeby wykupiła prawa do bestsellerowej książki Jonathana Eiga Książka Eiga była pierwszą biografią MLK, która powstała już po odtajnieniu akt FBI. Biograf kreśli w niej portret człowieka odważnego, emocjonalnie skomplikowanego, który domagał się od swoich zwolenników pokojowego protestu, lecz sam rzadko kiedy odczuwał pokój. Książka zagłębia się w rodzinne relacje pastora. Jawi się on tu jako osoba zmagająca się z własnymi ludzkimi przywarami i obywatel, którego prześladuje jego własna ojczyzna, a przede wszystkim jako jednostka zdeterminowana do walki o sprawiedliwość, nawet jeśli może za to zapłacić najwyższą cenę.Oczywiście ze względu na strajk aktorów, na chwilę obecną nie ma mowy o kandydatach do roli Martina Luthera Kinga Jr.Choć Chris Rock znany jest przede wszystkim jako komik i aktor, to biografia MLK nie będzie jego pierwszym reżyserskim projektem. Rock za kamerą debiutował dokładnie 20 lat temu. To wtedy do kin trafiła jego komediaPóźniej nakręcił jeszcze dwie pełne fabuły. W obu przypadkach były to komedie. Pierwszą byłaz 2007 roku, drugąz 2014 roku.Rock ma też na swoim koncie reżyserię odcinków seriali komediowych czy teledysk do piosenki