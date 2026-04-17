Newsy Filmy Inne Christina Applegate w szpitalu
Inne / Filmy

Christina Applegate w szpitalu

TMZ / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Christina+Applegate+w+szpitalu-166159
Christina Applegate w szpitalu
źródło: Getty Images
autor: Emma McIntyre
Plotkarski portal TMZ donosi, że aktorka Christina Applegate trafiła do szpitala. Portal jednak nie podaje, dlaczego tam się znalazła, czy była to planowana wizyta, czy może nagły wypadek.

Christina Applegate i jej problemy ze zdrowiem



Aktorka zniknęła z życia publicznego pod koniec marca. Wtedy to współprowadząca z Applegate podcast MeSsy Jamie-Lynn Sigler ogłosiła, że obie panie robią sobie krótką przerwę. Oficjalnym powodem były zobowiązania związane z promocjami książek (Applegate właśnie wydała wspomnienia pod tytułem "You With the Sad Eyes").

02.jpg Getty Images © Variety


Na rewelacje TMZ zareagowali już przedstawiciele Applegate. Nie mamy nic do powiedzenia na temat tego, czy jest w szpitalu i jakie zabiegi przechodzi.

Applegate od lat zmaga się z problemami zdrowotnymi. W 2008 roku wykryto u niej raka piersi. Aktorka poddała się zabiegowi usunięcia obu piersi (a potem ich rekonstrukcji).

W 2021 Applegate ujawniła, że zdiagnozowano u niej stwardnienie rozsiane. Jest to przewlekła choroba ośrodkowego układu nerwowego, w której dochodzi do wieloogniskowego uszkodzenia tkanki nerwowej. Obecnie nie jest znane leczenie przyczynowe stwardnienia rozsianego.

Powiązane artykuły Christina Applegate

Zobacz wszystkie artykuły

Najnowsze Newsy

Filmy

Zabawki kontra tablet. Pokazano nowe fragmenty "Toy Story 5"

Filmy

Dwayne Johnson nie krył wzruszenia, opowiadając o nowej "Vaianie"

Filmy Wideo

"Mandalorian & Grogu". Zobacz nowy zwiastun

2 komentarze
Filmy

Johnny Depp ciepło przyjęty na CinemaConie. Promował nową "Opowieść wigilijną"

4 komentarze
Filmy Wideo

Jacob Elordi i postapokalipsa Ridleya Scotta. Zwiastun "Gwiazdozbioru Psa"

2 komentarze
Filmy

Gwiazda Disneya w nowym filmie twórcy "The Brutalist"

Inne Filmy

Pomylił Biblię z "Pulp Fiction". Wpadka szefa Pentagonu

4 komentarze