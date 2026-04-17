Christina Applegate w szpitalu

Plotkarski portal TMZ donosi, że aktorka Christina Applegate trafiła do szpitala. Portal jednak nie podaje, dlaczego tam się znalazła, czy była to planowana wizyta, czy może nagły wypadek.
Christina Applegate i jej problemy ze zdrowiem
Aktorka zniknęła z życia publicznego pod koniec marca. Wtedy to współprowadząca z Applegate
podcast MeSsy Jamie-Lynn Sigler ogłosiła, że obie panie robią sobie krótką przerwę. Oficjalnym powodem były zobowiązania związane z promocjami książek (Applegate
właśnie wydała wspomnienia pod tytułem "You With the Sad Eyes").
Getty Images © Variety
Na rewelacje TMZ zareagowali już przedstawiciele Applegate
. Nie mamy nic do powiedzenia na temat tego, czy jest w szpitalu i jakie zabiegi przechodzi. Applegate
od lat zmaga się z problemami zdrowotnymi. W 2008 roku wykryto u niej raka piersi. Aktorka poddała się zabiegowi usunięcia obu piersi (a potem ich rekonstrukcji).
W 2021 Applegate
ujawniła, że zdiagnozowano u niej stwardnienie rozsiane. Jest to przewlekła choroba ośrodkowego układu nerwowego, w której dochodzi do wieloogniskowego uszkodzenia tkanki nerwowej. Obecnie nie jest znane leczenie przyczynowe stwardnienia rozsianego.