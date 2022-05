"Świat według Bundych" powróci... jako serial animowany!

Rodzina Bundych powróci!

O serialu "Świat według Bundych"

Ta wiadomość jest równie zwariowana jak serial, którego dotyczy. Sony Pictures Television szykuje kontynuację przebojowej komedii " Świat według Bundych ". Nie będzie to jednak serial aktorski, lecz animowany!Jak podaje portal Deadline, Sony Pictures Television pracuje and programem już od ponad roku. W tym czasie udało im się przekonać do powrotu całą czwórkę odtwórców głównych ról. Głosu animowanym członkom rodziny Bundych użyczą więc: Katey Sagal Wiadomo też, kto będzie showrunnerem nowego show. Rolę tę objął Alex Carter , scenarzysta i współproducent innego animowanego hitu " Głowa rodziny ".Na razie nie wiadomo jednak, która stacja (lub platforma) będzie emitować animowane " Married... With Children ". Naturalnym domem wydaje się FOX. Świat według Bundych " to najdłużej emitowany aktorski serial komediowy w dziejach telewizji Fox. Realizowany w latach 1987-1997 program opowiadał o tytułowej dysfunkcyjnej rodzinie, w skład której wchodzili: sfrustrowany sprzedawca butów Al, jego leniwa, bezrobotna żona Peggy, inteligentny, mający obsesję na punkcie seksu syn Bud oraz prowadząca bujne życie towarzyskie i erotyczne córka Kelly.Serial animowany nie jest pierwszym podejściem Sony Pictures Television do odświeżenia tytułu. W 2014 roku, po ogłoszeniu, że " Pełna chata " doczeka się sequela, studio planowało nowy aktorski serial. Bud miał być w nim rozwiedzionym mężczyzną wracającym na stare śmieci. Z kolei Al i Peggy w Las Vegas wydawali na prawo i lewo pieniądze, które wygrali na loterii.Projekt nosił tytuł "Bud" i nie doczekał się realizacji, ponieważ sprzeciw zgłosił syn jednego z twórców oryginału.Przed dwoma laty Michał Walkiewicz zrobił Top seriali, które (być może) zasługują na reboot. Wymienił wśród nich właśnie " Świat według Bundych ". Zobaczcie zresztą sami.