Cinergia: Niepozorna szarża. Nowe kino Izraela

– mówi dyrektor artystyczna Cinergii Anna Serdiukow.Przeglądpozwoli polskim widzom poznać słabo obecną w naszym obiegu kinowym kinematografię i porównać jak debiutują polscy reżyserzy, a jak ci z Izraela – czy istnieje podobieństwo tematów, wniosków i narzędzi filmowych?Sekcja zorganizowana dzięki wsparciu Izraelskiego Funduszu Filmowego.wyst. Gila Almagor Ocalały z Holocaustu, 84-letni Yehoshua jest przekonany, że pobliski maszt telefonii komórkowej fatalnie odbija się na stanie jego zdrowia. Wypowiada więc wojnę sąsiadowi, który wynajął dach ich wspólnego bliźniaka operatorowi telekomunikacyjnemu. Konflikt bardzo szybko przenosi się również na innych członków rodziny...wyst. Yaakov Aderet Assi, scenarzysta i poeta z Tel Awiwu boryka się z niemocą twórczą. Na dodatek niedawno spowodował wypadek drogowy, a sąd skazał go na prace społeczne w postaci serii zajęćz tzw. trudną młodzieżą – mieszkańcami położonego na odludziu poprawczaka. Czy przymusowe zesłanie na pustynię stanie się paliwem do twórczego odrodzenia? Najlepszy debiut Festiwalu Filmowego w Jerozolimie (2017).wyst. Vlad Dubinsky Renat Khassanov , Eduard KhmelnitsyAndrey wraz z rodziną przyjechał do Izraela z dawnego Związku Radzieckiego. Razemz innymi emigrantami próbuje budować swoją przyszłość w prowincjonalnym miasteczku. Wraz z kilkoma przyjaciółmi zakłada grupę rapową licząc, że wygrana w konkursie muzycznym pozwoli zrealizować marzenia o lepszym jutrze.wyst. Bar Gottfried Laliv Sivan , Reni Halabiwyst. Stav Almagor wyst. Stav Almagor Trylogia, która zaciera granice pomiędzy fikcją a dokumentem. We wszystkich filmach w głównych rolach występują naturszczycy, a w scenariusze wpisane są ich własne doświadczenia.koncentruje się na młodym muzyku zakochanym w sąsiadce z przeciwnej strony ulicy. Wbohaterem jest policjant, który nagle traci swój autorytet, a wkobieta, która zbyt wcześnie została matką, zmaga się z buntem swojej córki.wyst. Moshe Folkenflick Zanim Menachem zaczął wieść spokojne, religijne życie, był liderem zespołu rockowego. Teraz, gdy u jego córki zdiagnozowano raka, po 15 latach przerwy chwyta za mikrofon, by zagrać trasą koncertową i zgromadzić środki na jej leczenie. Wyprawa w przeszłość odsłania stare rany i pozwala mu znaleźć drogę do własnego odkupienia. Film wyróżniony Nagrodą dla Najlepszego Aktora oraz Nagrodą Jury Ekumenicznego na MFF w Karlowych Warach.wyst. Ori Pfeffer Badający od 15 lat zbrodnie ludobójstwa na Żydach na terenie Austrii i Węgier Yoel musi stoczyć sądową batalię z rodziną przemysłowców planującą budową w miejscu, gdzie przed laty doszło do maskary. Zwycięzca MFF W Hajfie (2017).wyst. Shuli Rand Inspirowana prawdziwą historią opowieść o walce o prawa mniejszości sefardyjskiejw Izraelu. Lata 80. Mając dość upokorzeń, samotnie wychowujący córkę Yakow decyduje się wystartować w wyborach do rady miejskiej Jerozolimy. Mimo braku doświadczeniai kontaktów, udaje mu się powołać do życia pierwszą etniczną partię polityczną.