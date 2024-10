Clint Eastwood nie potrafi rozstać się z kinem. Już myśli o kolejnym filmie

"Juror #2" nie będzie ostatnim filmem w karierze Eastwooda?

Zwiastun filmu "Juror #2"

Kiedy pojawiły się pierwsze publikacje na temat filmu " Juror #2 ", media sugerowały, że będzie to pożegnanie Clinta Eastwooda z kinem. Reżyser chciał nakręcić coś dobrego i w ten sposób pozostawić po sobie pozytywne ostatnie wrażenie.Teraz jednak zarówno Jeff Sneider jak i Jordan Ruimy twierdzą, że Clint Eastwood nie potrafi cieszyć się emeryturą. Zamiast tego już przegląda scenariusze w poszukiwaniu kolejnego filmowego projektu.Tymczasem " Juror #2 " trafi do kin w listopadzie.Tytułowym bohaterem filmu Eastwooda jest Justin Kemp Mężczyzna zostaje członkiem ławy przysięgłych w medialnym procesie o morderstwo. Kiedy uświadamia sobie, że to on doprowadził do śmierci ofiary, staje przed dylematem: pokierować ławą przysięgłych w taki sposób, aby prawda nie wyszła na jaw, czy ujawnić to, co wie, i wydać się w ręce wymiaru sprawiedliwości.Gwiazdą filmu jest Nicholas Hoult