"Cry Macho" Eastwooda z datą premiery

22 października 2021 - oto data kinowej premiery " Cry Macho ", nowego filmu Clinta Eastwooda . Podobnie jak w przypadku przedostatniej produkcji - " Przemytnika " - Eastwood jest nie tylko reżyserem, ale również jedną z gwiazd.Film nosi tytuł "Cry Macho" i będzie ekranizacją powieści N. Richarda Nasha. Będzie to opowieść o starcu, który kiedyś był gwiazdą rodeo i hodowcą koni. Teraz przyjmuje zadanie od swojego dawnego szefa. Ma sprowadzić do domu syna mężczyzny, który przebywa z matką-alkoholiczką. Kiedy bohater przemierza wraz z chłopcem bezdroża Meksyku w podróży powrotnej do Teksasu, czekać ich będzie sporo wyzwań. Dla starca będzie to ostatnia być może w życiu okazja odkupienia, kiedy będzie uczył chłopca, jak być dobrym mężczyzną.Scenariusz przygotowali Nash i Nick Schenk , który z Eastwoodem współpracował już przy filmach " Gran Torino " i " Przemytnik ". Całość powstała dla Warner Bro, a zdjęcia realizowane w Nowym Meksyku zakończyły się w grudniu.Co ciekawe, pomysł na adaptację "Cry Macho" krąży po Hollywood już od dobrych dwóch dekad - kiedyś z projektem wiązany był m.in. Arnold Schwarzenegger.