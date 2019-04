Eastwood wraca do filmu o zamachu na Igrzyskach w Atlancie

Getty Images © Matthias Nareyek



) latem ma zamiar rozpocząć zdjęcia do swojego kolejnego filmu. Będzie to projekt, nad którym już raz (w 2015 roku) pracował, czyliJest to historia ochroniarza pracującego przy Igrzyskach Olimpijskich w Atlancie. To właśnie Richard Jewell odkrył plecak, w którym znajdował się ładunek wybuchowy. Pomagał w usunięciu z jego okolic ludzi i został uznany za bohatera. Jednak trzy dni później został ogłoszony głównym podejrzanym. Postawiono mu zarzuty i dopiero w sądzie oczyszczono z winy. Jednak jego reputacja zdążyła mocno ucierpieć.W 2015 roku angaż do roli Jewella otrzymał Jonah Hill . Wystąpić miał również Leonardo DiCaprio jako prawnik, którego Jewell znał z widzenia i który zajmował się głównie sprawami związanymi z nieruchomościami. Mimo że sprawa wydawała się go przerastać, prawnik postanowił pomóc ochroniarzowi w okresie, kiedy nikt inny nie chciał się za nim wstawić. Te decyzje obsadowe nie są aktualne.Film ma powstać dla należącego do Disneya studia 20th Century Fox.