Co do tej pory wydarzyło się w "Shenmue"?

Ryo Hazuki wiódł spokojne, sielankowe wręcz życie w rodzinnym mieście Yokosuka. Wszystko zmieniło się pewnego mroźnego, listopadowego wieczoru, gdy dojo zamieszkiwane przez młodzieńca zostało splądrowane przez demonicznego Lan-Di. Tajemniczy mężczyzna zabija ojca Ryo, krótko po tym, gdy ten wyjawia najeźdźcy lokalizację mistycznego, kamiennego lustra z wizerunkiem smoka.Po kolejnej, wypełnionej koszmarami nocy Ryo decyduje się ruszyć w miasto, by tam poszukać jakichkolwiek wskazówek mających naprowadzić go na przyczyny wydarzeń z pamiętnej nocy. Żądza zemsty przysłania mu zdrowy rozsądek i motywuje go do podejmowania działań, o których nigdy wcześniej by nie pomyślał.Kucharz z lokalnej restauracji sugeruje chłopakowi, że Lan Di może być szefem kartelu oraz naprowadza go na grupę chińskich marynarzy. Badanie tego wątku przysparza Ryo niemałych problemów, gdy główni zainteresowani pojawiają się, by przetrzepać mu skórę. Nie ma jednak tego złego, co by na dobre nie wyszło i kolejnym etapem poszukiwań staje się odnalezienie Charliego, lidera gangu motocyklowego Mad Angels.W międzyczasie Ine-san, gosposia rodziny Hazuki przekazuje chłopakowi list adresowany do jego ojca. Niestety, nieznajomość chińskiego uniemożliwia Ryo zapoznanie się z jego treścią. I tu z pomocą przychodzi mu babcia chłopca dręczonego przez gang Charliego. W korespondencji padają słowa ostrzegające przed ludźmi poszukującymi lustra. Jednocześnie wskazują Mistrza Chen jako osobę, do której można udać się po pomoc.Zafrasowanemu Ryo nie pozostaje nic innego, jak podążyć kolejnym tropem. Ten zaprowadzi go do dzielnicy starych magazynów, w której wreszcie dane mu będzie poznać tajemniczego Yaowena Chen, chińskiego magnata żyjącego w Japonii. Mężczyzna wyjawia istnienie drugiego lustra, opatrzonego wizerunkiem feniksa. Zgodnie z informacjami Chena, powinno ono wciąż znajdować się w dojo Hazukich. Faktycznie, zamaskowana piwnica skrywa sekrety ojca Ryo. Poza lustrem chłopak znajduje liczne przedmioty przywiezione z Chin oraz zdjęcie, na którym widnieje Iwao Hazuki oraz nieznajomy człowiek.Przepowiednia mówi, że gdy lustra smoka i feniksa spotkają się, wrota Nieba i Ziemi zostaną otwarte, a legendarny potwór Chi You zmartwychwstanie i pożre świat ludzi. Mistrz Chen informuje Ryo, że Lan Di udał się do Hongkongu, oraz ostrzega chłopaka, by zaniechał pościgu i powstrzymał krwawą wendettę.W wyniku przekrętu chłopak traci swoją szansę na dostanie się do Hongkongu. Z pomocą przychodzi mu Goro Mihashi, lokalny gangster. To dzięki niemu Ryo dostaje pracę w porcie i spędza kolejne dni, pracując jako operator wózka widłowego. W międzyczasie dowiaduje się również, że jego najbliższa przyjaciółka, Nozomi Harasaki, szykuje się do opuszczenia Japonii. Jednocześnie atmosfera wokół Ryo robi się coraz gęstsza. Konflikt z gangsterami wyznającymi Chi You prowadzi do zwolnienia chłopaka z pracy, Nozomi zostaje porwana, a niesnaski z synem Yaowu, Guizhangiem, rosną na sile.Wszystko jednak zmierza ku dobremu. Nozomi zostaje uwolniona, Guizhang decyduje się sprzymierzyć z młodym Hazukim, a mistrz Chen umożliwia Ryo podróż do Hongkongu, polecając mu jednocześnie udanie się do Xiuying Hong, mistrzyni stylu tai chi. Po dwóch tygodniach podróży chłopak trafia wreszcie do Hongkongu. Nie dane jest mu cieszyć się nowym, nieznanym środowiskiem, gdyż szybko pada ofiarą rabunku. Strata pieniędzy byłaby do przeżycia, gdyby nie okazało się, że poza nimi skradziono mu także lustro feniksa. Dzięki wskazówkom młodej dziewczyny, Joy, Ryo odzyskuje lustro oraz wchodzi w posiadanie dodatkowych informacji na temat Xiuying Hong.Po zgłębieniu tzw. Wude, czterech cnót sztuk walki Hazuki jest wreszcie gotowy, by stanąć przed mistrzem świątyni Man Mo. Xiuying Hong, znana również jako Tao Li Shao ostrzega chłopaka, że zemsta nie różni się niczym od morderstwa, i próbuje odwieść go od ścigania Lan Di. Po wymagającym treningu, oczyszczeniu umysłu i odnalezieniu wewnętrznego spokoju Ryo udowadnia, że jest godzien pomocy mistrzyni.Splot wydarzeń stawia na jego drodze Rena Wuying, osobę, która jest w stanie doprowadzić go do Yuandy Zhu, nadawcy listu, który zapoczątkował całą odyseję Ryo. Za jego namową chłopak opuszcza Aberdeen i wyrusza do Kowloonu. Tam szybko wchodzi w konflikt z Dou Niu, przywódcą gangu Yellow Head. Monstrualny gangster bez problemu więzi zarówno Rena, jak i Ryo. Ucieczka z niewoli okazuje się trudniejsza, niż pierwotnie zakładali. Skuci łańcuchami uciekinierzy trafiają ostatecznie na dach swojego więzienia. Przerażeni nadciągającymi siłami Dou Ni decydują się na desperacki skok ku wolności.Śledztwo prowadzone przez chłopaków doprowadza do uwolnienia Shuqin Zhanga, więzionego przez Dou Ni pomocnika Yuandy Zhu. Ryo wreszcie poznaje miejsce ukrycia starca. Po przedarciu się przez zdewastowany budynek Ghost Hall trafia przed oblicze mędrca. Jego radość trwa jednak krótko, gdyż krok w krok podąża za nim Dou Ni. Próba obrony Yuandy spełza na niczym, Ryo zostaje wyrzucony z budynku i rychło zakończyłby swój żywot, gdyby nie pomoc Xuiying. Ta nokautuje gangstera i zabiera Hazukiego do sierocińca, w którym dorastała.Ryo nie marnuje czasu na odpoczynek, szybko regeneruje siły i podejmuje się desperackiej próby odbicia Yuandy Zhu z rąk Yellow Head. Wspólnie z Renem pnie się przez kolejne piętra siedziby gangsterów, wdając się w kolejne potyczki nie tylko z samym Dou Ni, ale i jego prawą ręką, dzierżącym piłę mechaniczną Yuanem. Po wyczerpujących starciach docierają wreszcie na sam szczyt, gdzie znajdują umęczonego Zhu. Gdyby tego było mało, na dachu pojawia się Lan Di. Rozpoznaje Ryo, jednak znów w wydarzenia ciężkim krokiem wkracza Dou Ni. Młodzieniec ma już dość intryg gangstera, używa techniki, której nauczyła go Xuiying, i pokonuje ostatecznie przywódcę Yellow Head. W międzyczasie Lan Di opuszcza budynek.Uwolniony Yuanda Zhu zdradza Ryo prawdziwe imię Lan Di. Brzmi ono Sunming Long i zgodnie z wiedzą Zhu, ojciec Ryo jest odpowiedzialny za śmierć ojca Lan Di. Dodatkowo wyjaśniona zostaje tajemnica luster. Stanowią one mapę do skarbu skrywanego w Guilin. Po raz kolejny Ryo musi wyruszyć w podróż.Guilin okazuje się jednym z najpiękniejszych miejsc, jakie było dane zobaczyć chłopakowi. Tu poznaje wreszcie tajemniczą dziewczynę nawiedzającą jego sny. Shen Hua zabiera go w cień drzewa Shenmue i wyznaje, że sama nosi imię na cześć kwiatów na nim rosnących. W międzyczasie okazuje się, że losy dziewczyny są ściśle powiązane z lustrami smoka i feniksa.Wizyta w lokalnej kopalni przynosi kolejne zaskakujące odkrycie. Miecz będący do tej pory w posiadaniu ojca Shen Hua otwiera przejście do zapomnianej komnaty. Tu Ryo umieszcza na podeście lustro feniksa. Snop czerwonego światła rozpromienia pomieszczenie, a Shen Hua zaczyna recytować mistyczny poemat, wiedząc już, że ona i Ryo są sobie przeznaczeni.