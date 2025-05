Co obejrzeć w maju na platformie MAX?

Duster " - nowa produkcja J.J. Abramsa, twórcy takich hitów jak "Star Trek" oraz "Gwiezdne wojny: Przebudzenie Mocy" oraz "Zagubieni". Gwiazdor tych ostatnich Josh Holloway wciela w mistrza kierownicy, który łączy siły z agentką FBI, aby rozbić przestępczy syndykat. Ostra jazda gwarantowana.

26 maja zobaczymy finał 2. sezonu megahitu " The Last of Us ". Jak potoczą się losy bohaterów walczących o przetrwanie w świecie po wybuchu apokalipsy zombie? Kto ocaleje, a z kim będziemy musieli się pożegnać? Jedno jest pewne: ten odcinek rozgrzeje Internet do czerwoności.W maju na Max zadebiutuje również 3. sezon " I tak po prostu... ". Carrie i spółka powracają w kontynuacji legendarnego "Seksu w wielkim mieście". Bohaterki stawiają czoła skomplikowanej rzeczywistości, odkrywając na nowo, czym jest miłość, seks i prawdziwa przyjaźń po pięćdziesiątce.Inny warty wymienienia tytuł to