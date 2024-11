Co ogląda publiczność festiwalu Pięć Smaków online? TOP10 filmów

Które filmy publiczność ogląda najchętniej?

"Alienoid"



"Dryfując przez Tokio"



Przypomnijmy, że wśród tegorocznych sekcji festiwalu znalazły się: sekcja konkursowa Nowe Kino Azji, kino komercyjne w Asian Cinerama, retrospektywa filmów Stanleya Kwana, Tokijskie Opowieści, Focus: Środowisko, Odrestaurowana klasyka i Polskie akcenty.Cheng Yau-chun znajduje w klasie list, wskazujący na to, że jeden z jego uczniów planuje odebrać sobie życie. Nauczyciel zrobi wszystko, by dowiedzieć się o kogo chodzi, zanim dojdzie do tragedii. Ta sytuacja sprawi też, że Cheng powróci do bolesnych wspomnień z czasów swojej młodości. Dwie płaszczyzny czasowe zaczynają się przenikać, trauma powraca. Czy da się ją przezwyciężyć?Wendy opuszcza Nowy Jork, by znaleźć się w Tokio. Marzy o karierze muzycznej w Japonii, ale spełnienie snu "big in Japan" nie będzie łatwe. Dziewczyna nie zna języka, różnice kulturowe stawiają wokół niej wysoki mur, a rozświetlone neonami Tokio atakuje przeciwnościami losu. Na szczęście trwa właśnie zakochana w Zachodzie "era bubble" – okres, gdy w Tokio wszystko jest możliwe, nawet "Tokyo Pop". W swojej kultowej komedii Fran Kuzui pokazuje miasto z lat 80., w którym łatwo się zgubić, ale jeszcze piękniej odnaleźć.W Singapurze w latach 70. Lim Cheng Soon staje w obliczu kryzysu tożsamości. Angielski staje się wtedy dominującym językiem, spychając na zawodowy margines wykształconego w Chinach architekta i nadwyrężając jego więzi rodzinne. Ojciec Cheng Soona faworyzuje swojego młodszego syna, uosobienie nowoczesnego świata, w którym starszy nie potrafi się odnaleźć. "Rok bez znaczenia" w przejmujący sposób pokazuje cichą walkę bohatera z poczuciem pustki w obliczu niepohamowanych zmian społecznych, będąc refleksją na temat kosztów postępu.Życie Bao-er wzięło właśnie ostry zakręt – mąż związał się z młodszą partnerką, którą w dodatku polubił ich synek. Kobieta musi więc podjąć decyzję, co dalej ze sobą począć. U swojego boku ma wierne przyjaciółki, z którymi można szczerze porozmawiać dosłownie o wszystkim. Czy ta grupa wsparcia rozwiąże jej problemy? Pełne melancholii i humoru "Kobiety" to debiut Stanleya Kwana, który spodobał się zarówno publiczności, jak i krytykom. Pozytywny odbiór dał początek jednej z najwspanialszych karier współczesnego kina hongkońskiego.Społeczna entropia rodzi się na granicy zderzenia kultur. W jednej z nich żyje Mây, wietnamka wychowana w Polsce, która musi wybierać między rodziną a własnym szczęściem. Bohaterka dokonuje bulwersującej decyzji, która wydaje się wybawieniem, ale jest niczym innym jak wejście do nowego więzienia, ale na własnych zasadach.Cel górskich wędrówek, niegdyś tętniąca życiem wieś Kawakami w prefekturze Nara, dziś popada w ekonomiczną zapaść, pamiętają o niej nieliczni. Ukryta pośród gór i lasów trwa zawieszona w bezczasie – życie płynie tu leniwym rytmem, a mieszkańców dotyka stagnacja. Przyszłość rodziny 12-letniej Ihiki, która od pokoleń prowadzi lokalny ryokan, również stoi pod znakiem zapytania. "Mgliście" to spojrzenie na pełną spokoju relację ludzi z otaczającą naturą, w tle wybrzmiewają zaś opowieści o dawnej świetności Kawakami – tylko nieliczni je odnajdą.Shigusa dorastała, od najmłodszych lat dostosowując się do konwencjonalnych standardów piękna, szukając zainteresowania ze strony mężczyzn. Doświadczona przez nieszczęśliwe miłości, w swojej sztuce rozlicza się z rozczarowaniem. W praktykach artystycznych zaczyna kwestionować oczekiwania społeczne, dążąc do zdefiniowania własnej tożsamości i uwolnienia się od tradycyjnych ról płciowych, które od dawna ją ograniczały.Tokio w obiektywie Hirokazu Koreedy. Hideo, samotny mężczyzna w średnim wieku, uosobienie stereotypów na temat japońskich fetyszystów, tkwi w relacji z dmuchaną seks-lalką o imieniu Nozomi. Ubiera ją, rozmawia z nią, przyrządza dla niej posiłki i kocha ją całym sercem i ciałem. Gdy wychodzi z domu, Nozomi ożywa. "Dziewczyna" znajduje pracę w lokalnej wypożyczalni filmów i poznaje metropolię dzięki historiom spotykanych tam osób. Nurtuje ją pytanie – czym są ludzkie uczucia? Koreeda bezbłędnie rejestruje stan dezorientacji w obliczu pędzącej modernizacji Tokio.Kolekcjoner długów oferuje studentowi bez grosza szansę na spłatę zobowiązań hazardowych, jeśli ten będzie mu towarzyszył w wycieczce po Tokio. Bohaterowie przemierzają metropolię, wałęsając się po podmiejskich dzielnicach shitamachi, odwiedzając tradycyjne sklepiki rzemieślnicze, na swojej drodze spotykając coraz bardziej charakternych Tokijczyków, pielęgnujących swoje dziwactwa. Mówi się, że europejskie miasta mają swoje monumenty, tymczasem Tokio ma swoje historie – film Satoshiego Miki to szansa na ich poznanie.Co by się stało, gdyby w jednej opowieści zmieścić androidy z przyszłości, ludzi z teraźniejszości i taoistycznych magów z XIV wieku? Choi Dong-hoon, król koreańskiego box office’u, doprowadził do ich spotkania, kręcąc oryginalną fabułę o walce dobra ze złem, rozciągniętą na trzy płaszczyzny czasowe. Powstał pełen kontrolowanego chaosu blockbuster, którego akcja pędzi na złamanie karku. "Alienoid" to dzieło monumentalne, zabawne, zapierające dech w piersiach. Słowem – jedna z najwspanialszych przygód filmowych ostatnich lat!Karnet Pięć Smaków Online, w cenie 200 PLN – umożliwia dostęp do wszystkich filmów na festiwalowej platformie wideo. Liczba karnetów online jest nielimitowana i będą dostępne w sprzedaży także w trakcie trwania festiwalu. Online dostępnych będzie co najmniej 30 filmów z programu festiwalu.Sprzedaż karnetów biletów i dostępów vod na stronie www.piecsmakow.pl