Co z serialem Disney+ o Lando Calrissianie? Reżyser udziela odpowiedzi

Mały ekran nie dla Lando Calrissiana

Zwiastun filmu "Han Solo: Gwiezdne wojny - historie"

W wywiadzie z portalem Collider Simien stwierdził: Simien , który o skasowaniu serialu dowiedział się z prasy branżowej, przyznał, że wciąż przeżywa żałobę po " Lando ": Lando Calrissian to szelmowski przemytnik-hazardzista, który osiąga zamierzone cele przy pomocy sprytu oraz znajomości. W widowisku " Han Solo: Gwiezdne wojny - historie " zagrał go Donald Glover , który miał być również scenarzystą i gwiazdą serialu Disney+. Ostatecznie aktor przekonał jednak Disneya oraz LucasFilm, że projekt sprawdzi się lepiej w formie pełnometrażowego filmu. W tej chwili nie wiadomo jednak, czy dojdzie on do skutku.Jeśli chodzi Simiena , pracuje on aktualnie nad aktorskim serialem komediowym rozgrywającym się w świecie " Star Trek ". Główną rolę zagra w nim Tawny Newsome