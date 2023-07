"Star Wars: Lando" - Donald Glover nie tylko przed, ale i za kamerą

"Lando" ma nowych twórców

Zwiastun filmu "Han Solo: Gwiezdne wojny - historie"

O tym, że Glover może powrócić jako Calrissian , pisaliśmy po raz pierwszy w lipcu 2020 roku. Kilka miesięcy później szefowa LucasFilm Kathleen Kennedy ogłosiła, iż pieczę nad serialem będzie sprawował Justin Simien (" Drodzy biali ludzie ", " Nawiedzony dwór "). Jeszcze wczoraj w wywiadzie dla "The Hollywood Reporter" scenarzysta i reżyser mówił:(śmiech)Jak się okazuje, Simien nie jest już związany z. Z kolei bracia Glover pracują nad serialem od kilku miesięcy. Ich udział w charakterze producentów i scenarzystów trzymany był jednak do tej pory w tajemnicy. Jeszcze w kwietniu w wywiadzie dla GQ Donald Glover mówił o swoim udziale ww następujący sposób:Przypomnijmy, iż najbardziej znanym wspólnym dziełem braci Glover jest serialWyróżniona 6 Emmy produkcja FX opowiada o Earneście "Earnie" Marksie ( Glover ), który wraca do rodzinnej Atlanty po porzuceniu studiów w Princeton. Po przyjeździe odkrywa, że jego kuzyn Alfred stał się najpopularniejszym nowym raperem w mieście. Earn zostaje jego menadżerem. Odmienne spojrzenia na sztukę, biznes, sukces i rasę sprawiają, że droga na szczyt nie będzie łatwa.