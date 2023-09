"Gwiezdne wojny": Zamiast serialu "Lando" będzie film. Donald Glover w roli głównej

"Lando" będzie filmem

Informację o tym, że projekt jest filmem, a nie serialem, jako pierwszy ujawnił Stephen Glover w podcaście "Pablo Torre Finds Out"., zdradził Glover . Zaznaczył jednak, że ze względu na trwające strajki scenarzystów i aktorów projekt jest w zawieszeniu.Na chwilę obecną projekt jest więc zaplanowany jako film.O tym, że w przygotowaniu jest serial o przygodach Lando, po raz pierwszy usłyszeliśmy w grudniu 2020 roku. Wówczas jego scenarzystą był Justin Simien (" Drodzy biali ludzie "). W lipcu tego roku ujawniono, że zastąpili go bracia Glover , którzy mieli pracować nad projektem już od kilku miesięcy, kiedy wybuchł strajk scenarzystów.Przypomnijmy, iż najbardziej znanym wspólnym dziełem braci Glover jest serialWyróżniona 6 Emmy produkcja FX opowiada o Earneście "Earnie" Marksie ( Glover ), który wraca do rodzinnej Atlanty po porzuceniu studiów w Princeton. Po przyjeździe odkrywa, że jego kuzyn Alfred stał się najpopularniejszym nowym raperem w mieście. Earn zostaje jego menadżerem. Odmienne spojrzenia na sztukę, biznes, sukces i rasę sprawiają, że droga na szczyt nie będzie łatwa.