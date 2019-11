Colin Trevorrow w napisach "Skywalkera. Odrodzenie"

3 2 1



Jak zapewne wszyscy fani "Gwiezdnych wojen" wiedzą, swego czasu dziewiątą część głównego cyklu miał wyreżyserować Colin Trevorrow . Jednak jego pomysły na fabułę nie zyskały uznania w oczach Kathleen Kennedy , która ostatecznie zwolniła go w 2017 roku. Jego następcą został J.J. Abrams , który później w wywiadach podkreślał, że zaczynał prace nadod zera. Jego zdania nie podzieliła jednak Gildia Scenarzystów, która ogłosiła, że Trevorrow zostanie uwzględniony w napisach.Oficjalnie napisy będą więc wyglądać tak:Scenariusz: Chris Terrio Historia: Derek Connolly (Gildia używa "&" do wskazania, że osoby pracowały wspólnie, zaś "i" do tych, którzy pracowali niezależnie od siebie)Oznacza to, że zdaniem Gildii w ostatecznej wersji scenariusza znalazło się wystarczająco dużo pomysłów Trevorrowa , który pracował nad scenariuszem wspólnie z Connollym , by nie można było przypisać wszystkiego Abramsowi Oczywiście nie wiemy na razie, co reżyserpostanowił zachować z wcześniejszej wersji. Być może nigdy się tego nie dowiemy,Widowisko trafi do kin już za miesiąc.