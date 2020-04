Comic-Con w San Diego odwołany

Getty Images © Frazer Harrison

Mamy kolejną ofiarę koronawirusa. Po raz pierwszy od pół wieku nie odbędzie się Comic-Con w San Diego. Tegoroczna edycja imprezy została odwołana., powiedział reprezentujący Comic-Con David Glazer.Comic-Con w San Diego to odbywający się co roku jeden z największych i najważniejszych konwentów miłośników komiksów, fantastyki i filmu. Podczas imprezy mają miejsce m.in. spotkania z twórcami filmowymi, a studia często prezentują tu premierowe wersje zwiastunów i ogłaszają nowe projekty.W oficjalnym oświadczeniu czytamy, że organizatorzy do ostatniej chwili mieli nadzieję, że może uda się uniknąć takiej decyzji., napisali.Osoby, które wykupiły akredytacje na tegoroczną edycję, będą miały do wyboru zwrot pieniędzy bądź wymianę na przyszłoroczną akredytację.Organizatorzy ogłosili, że impreza powróci w przyszłym roku. Ujawnili już nawet datę: następny Comic-Con w San Diego odbędzie się w dniachNa przyszły rok przesunięto również WonderCon Anaheim: wydarzenie odbędzie się w dniach 26-28 marca 2021.