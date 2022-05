Composers4Ukraine – Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie wspiera naszych wschodnich sąsiadów

Pełny program koncertu:

Od lutego trwa wojna w Ukrainie. Jest to jeden z najtrudniejszych momentów we współczesnej historii Europy i nie możemy pozostać obojętni na te wydarzenia. W ramach festiwalu chcemy docenić i podkreślić zarówno heroizm ukraińskich obywateli, jak i bezinteresowną pomoc ludzi z całego świata. Wyrazem naszego wsparcia będzie koncert Composers4Ukraine, który odbędzie się w czwartek 26 maja o godz. 19.30 w Centrum Kongresowym ICE Kraków. Wiemy, jak ważna w tym momencie jest wszelka pomoc dla naszych wschodnich sąsiadów, dlatego wydarzenie zostanie połączone ze zbiórką pieniędzy.W Polsce przebywa około trzech milionów uchodźców, wśród nich wielu artystów, m.in. muzyków z Kijowa, Lwowa czy Charkowa, którzy również szukają miejsca do pracy. Dlatego występujące podczas koncertu chór i orkiestrę stworzą między innymi ukraińscy muzycy. Wykonają oni utwory, które skomponowali lub zadedykowali specjalnie na tę okazję związani z FMF kompozytorzy, m.in. Craig Armstrong Stephen Warbeck czy John Williams . Orkiestrę poprowadzi Alexander Humala, a dyrygentem utworów a cappella będzie Wiesław Delimat.Niech tegoroczna edycja FMF będzie również demonstracją solidarności! Bilety na wydarzenie są dostępne na stronie www.kbfbilety.pl lub w aplikacji KBF:PLUS.Yeakun Yoo –Benjamin Wallfisch –Michael Giacchino –Craig Armstrong –(fragment)Elliot Goldenthal –**Don Davis –**Howard Shore –Lolita Ritmanis –John Williams –John Williams –Patrick Doyle –Stephen Warbeck –**Laura Karpman –Diego Navarro –Dirk Brossé –**John Powell –(fragment)Antoni Komasa-Łazarkiewicz –**Jan A.P. Kaczmarek –Jan A.P. Kaczmarek –Hildur Guðnadóttir –Myrosław Skoryk –(fragment)* aranżacja** światowa premieraAlexander Humala – dyrygentWiesław Delimat – przygotowanie chóru, dyrygent utworów a cappellaOrkiestra Symfoniczna INSO-LvivChór Pro Musica MundiOrganizatorami Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie są: Miasto Kraków, KBF oraz RMF Classic. Partnerem strategicznym FMF jest Kraków Airport, a mecenasem FMF – firma Suempol.