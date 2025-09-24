Newsy Filmy Cooper Hoffman i David Jonson ponownie ruszą w drogę? Co wiemy o "Chaperones"?
Cooper Hoffman i David Jonsson, których aktualnie możemy oglądać w "Wielkim marszu", przymierzają się do nowego wspólnego projektu. Powstaje on dla studia A24.

Co wiemy o "Chaperones"?


Jak podaje The Hollywood Reporter, Hoffman i Jonsson prowadzą rozmowy w sprawie występu w komediodramacie "Chaperones" – drugiego filmu Indii Donaldson, autorki prezentowanej na ubiegłorocznym festiwalu Sundance "Dobrej córki". Autorem scenariusza jest Sebastian Black. Film opowiada o dilerze narkotykowym, który wraz ze swoimi kumplami ruszają w drogę przez całe Stany Zjednoczone, eskortując zbuntowaną nastolatkę.

GettyImages-2200636824.jpg Getty Images © Gregg DeGuire
India Donaldson na tegorocznej gali rozdania nagród Independent Spirit

Zdjęcia mają rozpocząć się jeszcze tej jesieni. Materiał powstanie w Ohio i Nowym Meksyku.

Skąd znamy Coopera Hoffmana?


Cooper Hoffman to syn Philipa Seymoura Hoffmana. Zadebiutował rolą w "Licorice Pizza" Paula Thomasa Andersona. W jego CV znajdziemy też takie tytuły jak "Saturday Night", "Mistrzowie zbrodni", "Poetic License" czy goszczący aktualnie na ekranach kin "Wielki marsz".

Skąd znamy Davida Jonssona?


Davida Jonssona aktualnie możemy oglądać w "Wielkim marszu". W jego filmografii znajdziemy też takie tytuły jak "Ulica Rye Lane", "Obcy: Romulus" czy seriale "Branża" i "The Road Trip". Wśród zbliżających się premier z jego udziałem znajdziemy m.in. thriller "Wasteman", który zadebiutował na tegorocznym festiwalu w Toronto.

Zobacz zwiastun "Wielkiego marszu"


W "Wielkim marszu" – adaptacji powieści Stephena Kinga – Hoffman i Jonsson wcielili się w Raymonda Garraty'ego (nr 47) i Petera McVriesa (nr 23), którzy zaprzyjaźniają się podczas drogi. Zobaczcie zwiastun: 


