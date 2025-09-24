Cooper Hoffman i David Jonson ponownie ruszą w drogę? Co wiemy o "Chaperones"?

Cooper Hoffman i David Jonsson, których aktualnie możemy oglądać w "Wielkim marszu", przymierzają się do nowego wspólnego projektu. Powstaje on dla studia A24.
Co wiemy o "Chaperones"?
Jak podaje The Hollywood Reporter, Hoffman
i Jonsson
prowadzą rozmowy w sprawie występu w komediodramacie "Chaperones
" – drugiego filmu Indii Donaldson
, autorki prezentowanej na ubiegłorocznym festiwalu Sundance "Dobrej córki
". Autorem scenariusza jest Sebastian Black. Film opowiada o dilerze narkotykowym, który wraz ze swoimi kumplami ruszają w drogę przez całe Stany Zjednoczone, eskortując zbuntowaną nastolatkę.
Getty Images © Gregg DeGuire
India Donaldson na tegorocznej gali rozdania nagród Independent Spirit
Zdjęcia mają rozpocząć się jeszcze tej jesieni. Materiał powstanie w Ohio i Nowym Meksyku.
Skąd znamy Coopera Hoffmana?Cooper Hoffman
to syn Philipa Seymoura Hoffmana
. Zadebiutował rolą w "Licorice Pizza
" Paula Thomasa Andersona
. W jego CV znajdziemy też takie tytuły jak "Saturday Night
", "Mistrzowie zbrodni
", "Poetic License
" czy goszczący aktualnie na ekranach kin "Wielki marsz
".
Skąd znamy Davida Jonssona?Davida Jonssona
aktualnie możemy oglądać w "Wielkim marszu
". W jego filmografii znajdziemy też takie tytuły jak "Ulica Rye Lane
", "Obcy: Romulus
" czy seriale "Branża
" i "The Road Trip
". Wśród zbliżających się premier z jego udziałem znajdziemy m.in. thriller "Wasteman
", który zadebiutował na tegorocznym festiwalu w Toronto.
Zobacz zwiastun "Wielkiego marszu"
W "Wielkim marszu
" – adaptacji powieści Stephena Kinga
– Hoffman
i Jonsson
wcielili się w Raymonda Garraty'ego (nr 47) i Petera McVriesa (nr 23), którzy zaprzyjaźniają się podczas drogi. Zobaczcie zwiastun: