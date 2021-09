Cumberbatch, Foy i Waititi w zwiastunie "The Electrical Life of Louis Wain"

W sieci zadebiutował zwiastun dramatu biograficznego " The Electrical Life of Louis Wain " z Benedictem Cumberbatchem Claire Foy w rolach głównych. Film zadebiutuje na serwisie streamingowym Prime Video 5 listopada.Tytułowy bohater to żyjący na przełomie XIX i XX wieku brytyjski malarz, którego specjalnością były surrealistyczne portrety kotów. Film opowiada o początkach kariery Waina, romansie artysty z guwernantką jego sióstr oraz zmaganiach z chorobą psychiczną.W obsadzie filmu znaleźli się także Taika Waititi Toby Jones . Reżyserem i współautorem scenariusza jest Will Sharpe