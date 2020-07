Cynthia Erivo odkryje talenty artystyczne trudnej młodzieży

Zdobywczyni nagród Tony, Grammy i Emmy oraz nominowana do Oscara za rolę w filmie " Harriet Cynthia Erivo ma już nowy projekt. Zagra główną rolę w obrazie zatytułowanym "Talent Show".Będzie to muzyczny dramat opowiadający o niespełnionej artystycznie autorce piosenek. Po powrocie do rodzinnego Chicago zostaje opiekunką trudnej młodzieży, której pomoże przygotować się na doroczny konkurs talentów.Obraz wyreżyseruje Gandja Monteiro (" Vida "). Autorką scenariusza jest Lena Waithe (" Specjalista od niczego ").Całość powstanie dla Universal Pictures.