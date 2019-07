Człowiek-Pająk schwytał kinowych widzów w swoją sieć

Getty Images © China Photos



Obyło się bez niespodzianki.bez większych problemów zdobyło pierwsze miejsce w naszym zestawieniu. Tylko w miniony weekend komiksowe widowisko Sony zarobiło. Film pokazywany jest obecnie w 66 krajach, z czego w 63 był numerem jeden. Zaś w 35 pobity został rekord otwarcia dla produkcji studia Sony.Ponieważna Dalekim Wschodzie pojawił się już w ubiegłym tygodniu, a w minionym zaczął trafiać do nowych krajów już od poniedziałku, to łącznie na koncie jest 395 milionów dolarów. Po dodaniu do tego kwoty sześciodniowego otwarcia w USA otrzymujemy wpływy w wysokości 580,1 mln dolarów. To czyni zepiątą najbardziej kasową hollywoodzką premierę tego roku.Najlepszym rynkiem pozostają Chiny, gdzie jednak komiksowe widowisko musiało uznać wyższość lokalnej premiery. W ciągu całego tygodniazarobił tam 55,7 mln dolarów. W poniedziałek obraz zadebiutował w Australii i do niedzieli włącznie zgarnął tam 11,9 mln dolarów. W Korei Południowej od wtorku zarobił 33,8 mln dolarów. Również we wtorek zadebiutował w Wielkiej Brytanii, gdzie na koniec tygodnia jego wpływy wynosiły 17,8 mln dolarów. Zaś w Meksyku od czwartku do niedzieli zarobił 13,9 mln dolarów.Drugie miejsce w naszym zestawieniu należy do nowości na chińskim rynku -(The White Storm 2: Drug Lords). Kontynuacjazarobiła w weekend. Łączne wpływy wynoszą zaś 62,1 mln dolarów.Widowisko Sony zupełnie nie miało wpływu na sprzedaż. W Urugwaju, gdzieustanowił nowy rekord otwarcia studia, wpływy animacji Pixara poszły w górę o imponujące 149%. Lepiej niż przed tygodniem film sprzedawał się też w Holandii (wzrost o 4%). Zaś w wielu innych krajach spadki były naprawdę symboliczne.Dlatego teżznalazło się w naszym zestawieniu na miejscu trzecim z wynikiem. Zagraniczne wpływy wynoszą obecnie 343,4 mln dolarów. Po doliczeniu zarobków ze Stanów Zjednoczonych otrzymujemy kwotę 650 mln dolarów, co czyni z animacji piątą najbardziej kasową premierę tego roku (i czwartą najlepszą z Hollywood).Z siódmego miejsca przed tygodniem na czwartą w tym tygodniu awansowało. Weekendowe wpływy wyniosły. Awans był możliwy, ponieważ animacja trafiła do kin w Chinach, gdzie pierwszy weekend zakończyła z wynikiem 10,4 mln dolarów. To pozwoliło przekroczyć granicę 100 milionów dolarów wpływów z zagranicznych rynków (obecnie 121,7 mln).Pozycję numer pięć okupujez wynikiem. Obraz zadebiutował w środę we Włoszech i do końca tygodnia zarobił tam 1,6 mln dolarów. Z kolei w Niemczech od czwartku do niedzieli horror zgarnął 1,4 mln dolarów.zdaje się być również odporny na popularność. Weekendowe wpływy baśniowego widowiska powiększyły się o kolejne. Z tego prawie połowa pochodzi z Japonii, gdzie wciąż pozostaje poza zasięgiem konkurencji. Jest dopiero 11. filmem w historii, który podczas piątego weekendu (który w tamtejszym kraju oznacza wyłącznie sobotę i niedzielę) w kinach zarobił ponad 700 milionów jenów (i trzecim tytułem Disneya, któremu udała się ta sztuka po).W miniony weekendzanotował wzrost wpływów w Danii (o 64%), Szwecji (o 34%), Niemczech (o 11%) i Holandii (o 11%). A w wielu krajach spadki były naprawdę niewielkie. Dzięki temu produkcja Disneya została trzecią hollywoodzką premierę tego roku, której zagraniczne wpływy osiągnęły poziom 600 milionów dolarów wpływów. Globalnie jest trzecim najbardziej kasowym tytułem tego roku z łączną kwotą w wysokości 921,7 mln dolarów.