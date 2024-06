Czerwiec w CANAL+ online: Zagadki warszawskiej elity i dziewczyńskie sprawy

CZERWIEC W CANAL+ ONLINE – NOWOŚCI

7 czerwca





30 czerwca







9 czerwca















23 czerwca















2 czerwca







1 czerwca













24 czerwca







Na platformie w czerwcu zadebiutuje na przykład znakomity dokument Agi Borzym , w którym autorka przygląda się światu dwóch dorastających dziewczynek. Na drugim biegunie –, czyli makabryczny horror dla miłośników ohydy i okropności.Widzowie znajdą wśród czerwcowych nowości w CANAL+ online także dobrze przyjęty thriller Piotra Adamskiego , w którym hipnotyzująca Magdalena Koleśnik wciela się w nieugiętą i zdeterminowaną reporterkę na drodze do odkrycia mrocznych sekretów warszawskiej elity. CANAL+ online ma też czerwcowe propozycje dla całej rodziny – na przykład, który przez wielu widzów porównywany jest ze względu na swoją fantazyjność do " Harry'ego Pottera ".Poniżej znajdziecie najciekawsze propozycje na czerwiec w CANAL+ online , ale nowych tytułów na platformie będzie dużo, dużo więcej. Możecie je sprawdzić POD LINKIEM TUTAJ O tym filmie mówi się różnie. Głównie, że to "masakra" – i to zarówno w dobrym, jak i mniej przychylnym sensie. W kolejnej części osławionego horroru seryjny morderca Art the Clown powraca za sprawą mrocznej siły, która daje mu drugie życie. I tak Terrifier znów sieje przerażenie, cierpienie i śmierć. I nie ma w tym żadnej przesady. Seria Damiena Leone'a zasłynęła z okropności i ohydy oraz wyjątkowo niemainstreamowej estetyki. "Terrifier" to zdecydowanie coś dla koneserów gatunku i ludzi o mocnych żołądkach. Brzmi jak wyzwanie? Piotr Adamski , reżyser, który zadebiutował w kinie znakomicie przyjętym zarówno przez krytyków, jak i widzów " Eastern ", w swoim drugim filmie opowiedział historię z pierwszych stron gazet. Bohaterką "Ukrytej sieci" jest młoda, zdeterminowana dziennikarka, która zaczyna prowadzić śledztwo na własną rękę w sprawie zagadkowej śmierci telewizyjnego gwiazdora prowadzącego program dla dzieci. Zagłębiając się w mrokach miasta, dociera do najniższych kręgów piekieł. Niespodziewanie zahaczających o jej prywatne życie. Magdalena Koleśnik w głównej roli poraża przeszywającym spojrzeniem i autentycznością na ekranie. Prawdziwy czarny kryminał dla miłośników gatunku.On i ona są jak dwa przeciwieństwa, ale los zechce, by ich ścieżki połączyły się mimo wszelkich przeciwności. Brzmi znajomo? "Piękna katastrofa" wykorzystuje gatunkowe klisze, żeby pośmiać się z tego, jak to wszystko idzie gładko w komediach romantycznych. W "Pięknej katastrofie" nie wszystko będzie takie piękne, szczególnie gdy na jaw wyjdzie przeszłość dziewczyny, od której ta tak bardzo chce uciec. Czy miłość faktycznie zwycięży nad mrocznymi doświadczeniami Abby? Warto sprawdzić i trochę się przy tym rozluźnić. Robert De Niro to ten stary z tytułu. Włoch z krwi i kości. Kiedy jego syn wyznaje, że zamierza się ożenić z dziewczyną pochodzącą z konserwatywnej i zamożnej rodziny, sam postanawia prześwietlić jej krewnych. Gdy dochodzi do spotkania między tak odmiennymi żywiołami, katastrofa jest bliska. A miły starszy pan (tak, tak, ten sam z tytułu) zaczyna pokazywać to mniej łagodne oblicze. Pasmo nadciągających nieporozumień, wpadek i szokujących odkryć rozbawią niejedną stetryczałą duszę.Film scenarzysty " Światła między oceanami " to propozycja dla małych widzów, a nawet całej rodziny. Jak czytamy w opisie:. Miłośnicy fantasy i "Harry'ego Pottera" będą zadowoleni.Opowieści o duchach przyciągają jak magnes. Szczególnie o tych, które wcale nie są takie straszne, jak je malują. Jak na przykład Sir Simon Canterville z animacji " Sposób na ducha ", który po nieudanych próbach wystraszenia nowych lokatorów w swoim domu nawiązuje przyjacielską relację z Virginią, najstarszą córką gospodarzy. Dziewczyna postanawia mu pomóc i odkryć przyczynę jego 300-letniej klątwy. Ale misja będzie wyjątkowo niebezpieczna, bo jeśli im się nie uda, oboje zostaną uwięzieni na całą wieczność. Są tu więc zagadka, przygoda i niespodziewane zwroty akcji.Walczący w zeszłym roku o nagrodę główną na festiwalu Millennium Docs Against Gravity dokument Agi Borzym to dziewczyńskie kino z prawdziwego zdarzenia. Autorka obserwuje tu dwie zaprzyjaźnione ze sobą dziewczynki, które właśnie zaczynają wkraczać w okres dojrzewania. Bohaterki robią na ekranie zwykłe rzeczy – rozmawiają, wygłupiają się, chodzą na lody. Ale w ich codzienności widać wyjątkowość momentu, w którym się właśnie znajdują – to dla nich życiowy przełom i odkrywanie siebie na nowo. Możliwość obserwowania ich z tak bliska to kształcące doświadczenie – zarówno dla dorosłych, jak i rówieśniczek oraz rówieśników Jagody i Zuzi.