Czwarty "Spider-Man" w 2024 roku?

Kolejny film z uniwersum Spider-Mana w 2024 roku. Co jeszcze dostało nowe daty?

Studio Sony zaktualizowało swoje plany filmowe na najbliższe dwa lata. Nowe daty premier otrzymały widowiska ze Spiderverse oraz horrory. Szczegóły znajdziecie poniżej.Sony ogłosiło, że kolejny film z uniwersum Spider-Mana trafi do amerykańskich kin 7 czerwca 2024 roku. Czy jest to czwarty "Spider-Man", czy jednak któryś ze spin-offów? Nie wiemy.Wiemy za to, że projekt zwolnił datę 6 października 2023 roku. W to miejsce wskoczy inny film ze Spiderverse " Madame Web ". Widowisko zostało więc opóźnione o trzy miesiące.7 lipca 2023 roku, czyli poprzednią datę " Madame Web ", teraz przejął horror w reżyserii Patricka Wilsona . Gwiazdor stanął za kamerą piątej części cyklu "Naznaczony". Akcja filmu rozgrywać się będzie dziesięć lat po wydarzeniach z " Naznaczony: Ostatni klucz ". Dalton ( Ty Simpkins ) właśnie rozpoczyna studia...Sony podało również, że horror "The Pope's Exorcist" trafi do amerykańskich kin 7 kwietnia 2023 roku. Gwiazdą horroru jest Russell Crowe , a fabuła inspirowana jest działalnością słynnego włoskiego egzorcysty Gabriele Amorth, który chwalił się, że potrafił dziennie dokonać kilkudziesięciu egzorcyzmów.