Czy Hejterzy wygrali? "Velma" prawdopodobnie została skasowana

Kontrowersyjny spin-off/prequel "Scooby-Doo"

Zwiastun serialu "Velma"

Davey Cummings opublikował post na Instagramie, w którym wspominał pracę nad "Velma: This Halloween Needs to Be More Special!". Zachwalał ekipę, z którą pracował i wyraził nadzieję, że choć, to on będzie z nimi mógł ponownie pracować przy innych projektach.Cummings najwyraźniej zreflektował się i post skasował. Media jednak zdążyły już podchwycić temat.Serialod samego początku wzbudzał liczne kontrowersje. Choć odwoływał się do postaci, które wszyscy znają z animacji o, to widzowie dostali rzecz mocno odbiegającą od tego, co przyzwyczaili się kojarzyć z marką Scooby-Doo. Krytykowany był dorosły humor oraz design postaci. Najbardziej jednak bolało fanów to, że bohaterowie mają zupełnie inne osobowości.Mimo to serial otrzymał zlecenie na drugi sezon. Reakcje na niego nie były dużo lepsze. Drugi sezon miał swoją premierę w kwietniu. Zaś odcinek specjalnyJaki oficjalnie jest los serialu, na razie nie wiemy.