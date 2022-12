Czy Jack musiał umrzeć w "Titanicu"? Cameron zrobił badania i ma odpowiedź

Jack i Rose w "Titanicu"

W czasie promocji najnowszego filmu " Avatar: Istota wody James Cameron znalazł też czas na poważniejsze sprawy: rozwiązanie wątpliwości co do – jak się wydaje wielu widzom – niepotrzebnej i nieuzasadnionej śmierci Jacka Dawsona w " Titanicu ". Cameron odpowiedział na pytanie, dlaczego bohater Leonardo DiCaprio nie mógł wejść na drewniane drzwi, na których dryfowała jego ukochana Rose ( Kate Winslet ). Od lat po sieci krążą analizy, które wskazują, że oboje spokojnie by się na niej zmieścili, więc śmierć Jacka wciąż wzbudza kontrowersje. Cameron odpowiadał do tej pory zatroskanym fanom, że Jack musiał zginąć ze względów dramatycznych – historia jego miłości do Rose to przecież wariacja na temat Romea i Julii na północnym Atlantyku. Tym razem reżyser " Titanica " przygotował się do odpowiedzi dużo lepiej. Cameron przeprowadził profesjonalne badania naukowe, by raz na zawsze rozwiać wątpliwości i ukrócić pytania o śmierć Jacka.Oto, co Cameron powiedział na ten temat:– zaczął.Dalej Cameron wytłumaczył, jak wyglądało badanie:Badania naukowe Jamesa Camerona na temat śmierci Jacka Leonardo DiCaprio przeczą temu, do czego doszli w 2012 roku "Pogromcy mitów" – prowadzący program, który rozprawia się z najróżniejszymi prawdziwymi bądź nieprawdziwymi teoriami. Jamie Hyneman powiedział wtedy: "Myślę, że śmierć Jacka była niepotrzebna".Słowo przeciwko słowu, eksperyment przeciwko eksperymentowi.Badania naukowe Jamesa Camerona zostaną wymiotowane przez National Geographic w lutym przyszłego roku, kiedy to planowana jest kinowa reedycja " Titanica " w jakości 4K.– zażartował Cameron Zobaczymy.