Najlepsze filmy na Walentynki. Top 15 filmów, które warto obejrzeć

Jeśli poszukujecie komfortowych tytułów na seans w Walentynki, wszystkie filmy Wesa Andersona nadają się wyśmienicie. Jednak to " Kochankowie z Księżyca. Moonrise Kingdom " wyróżniają się klimatem niewinnej, lecz romantycznej historii. Opowieść rozpoczyna się w latach 60. XX wieku, gdy pewnego lata uczucie zbliża do siebie dwójkę nastolatków - harcerza Sama ( Jared Gilman ) i Suzy ( Kara Hayward ). Gdy małoletni Romeo i Julia uciekają z domu, lokalny oddział policji organizuje szeroko zakrojone poszukiwania. Anderson miesza to, co potencjalnie romantyczne, z tym, co ekscentryczne i magiczne. Reżyser po raz kolejny udowadnia, że z zestawienie wielkich nazwisk (tu: Bruce Willis Jason Schwartzman ) potrafi stworzyć wielki film.