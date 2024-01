Najbardziej wzruszające filmy. Top 15 filmów, które warto obejrzeć

Widmo nieuchronnej straty unosi się również nad bohaterami dramatu Kennetha Lonergana Manchester by the Sea ". Nominowany do 6 Oscarów (zdobywca dwóch - dla najlepszego aktora i scenariusza oryginalnego) film rozgrywa się pomiędzy zwykłymi ludźmi, którzy prowadzą spokojne życia, zarabiają na swoje rodziny. Jak to w życiu, przychodzi niespodziewany moment, który wywraca ustalony porządek. Z dnia na dzień Lee ( Casey Affleck ) musi przejąć opiekę nad swoim bratankiem ( Lucas Hedges ) i wymyślić, jak wrócić do swojej ułożonej rzeczywistości. Wraz z niespiesznym przebiegiem fabuły dowiadujemy się coraz więcej - jak zupełnie zwykli bohaterowie zdobyli swój wyjątkowy bagaż doświadczeń. " Manchester by the Sea " rozgrywa swój przejmujący dramat tam, gdzie kończy się proza codzienności, a zaczyna często traumatyczna zmiana. Bez łez się nie obędzie.