Kontrowersyjne drzwi z "Titanica" sprzedane! Za ile? Kwota robi wrażenie

Za ile sprzedały się drzwi z "Titanica"?

Ekipa "Titanica" opowiada o filmie

Miłośnik kultowych drzwi z "Titanica" postanowił zapłacić za nie 718 750 dolarów! To dużo więcej niż wydał ktoś inny za bicz Indiany Jonesa, który został sprzedany za 525 000 dolarów.Z całą pewnością w osiągnięciu tak zawrotnej kwoty pomogły nieustające kontrowersje wokół drzwi. W sieci można znaleźć mnóstwo obliczeń zatroskanych fanów, którzy udowadniają, że Jack wcale nie musiał zginąć i spokojnie zmieściłby się na nich razem z Rose.Dotknięty tymi przytykami James Cameron postanowił raz na zawsze rozwiać wszelkie wątpliwości i nawet nakręcił na ten temat dokument. I co udało mu się ustalić? Że prawdopodobnie, być może, choć to nic pewnego, Jack faktycznie by się na nich zmieścił.Czy ta odpowiedź Was satysfakcjonuje?Na aukcji można też było kupić m.in. koło sterowe statku z "Titanica" i szyfonową sukienkę Rose. A także topór Jacka Nicholsona ze " Lśnienia ", sukienkę Marilyn Monroe i oryginalny blaster szturmowców z " Gwiezdnych wojen " z 1977 roku.Rok 1912, brytyjski statek Titanic wyrusza w swój dziewiczy rejs do USA. Na pokładzie emigrant Jack przypadkowo spotyka arystokratkę Rose.