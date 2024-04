Nie tylko "Avatary". James Cameron obiecuje inne widowisko SF

James Cameron i Jon Landau szykują "Fantastyczną podróż"

W czasie wystąpienia na otwarcie wystawy James Cameron zapowiedział, że. Dodał również, żeJednak to inna zapowiedź zaskoczyła widzów, którzy mogli sądzić, że 69-letni reżyser poza " Avatarami " nie ma już na nic więcej czasu. Otóż- powiedział Cameron . - James Cameron zapowiadałjuż w 2009 roku. Niestety projekt nie doczekał się realizacji. Ostatnie doniesienia pochodziły z 2016 roku. Wtedy to Cameron do wyreżyserowania widowiska zatrudnił Guillermo del Toro . W chwili powstania było to szczytowe osiągnięcie w dziedzinie efektów specjalnych. Film. W dwóch - za scenografię i efekty specjalne - zdobył statuetkę.Oto o czym opowiadał oryginał: Życiu wybitnego uczonego zza żelaznej kurtyny zagraża skrzep wewnątrz mózgu, powstały wskutek silnego uderzenia podczas zamachu na niego. Zabieg chirurgiczny poprzez trepanację czaszki jest niemożliwy. Nauka jednak dysponuje już metodą dowolnego zmniejszania przedmiotów i organizmów żywych. Kilkuosobowa ekipa naukowców-płetwonurków, umieszczona w specjalnej łodzi podwodnej, zostaje zmniejszona do mikroskopijnych rozmiarów, a następnie wstrzyknięta do arterii krwionośnych chorego. Jej zadaniem jest dotrzeć do wnętrza mózgu i usunąć skrzep. Ekipa płynąc w naczyniach krwionośnych przedziera się przez kolejne organy ciała.